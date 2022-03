Mercato: la presse anglaise envoie maintenant Haaland... à Manchester City

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland se serait mis d'accord avec Manchester City en vue de la saison prochaine, selon le Daily Mail.

Il aurait (encore) fait son choix, épisode 57. Courtisé par toute l’Europe depuis de longs mois, Erling Haaland se serait mis d’accord avec un club en vue de la saison prochaine. L’heureux élu s’appellerait Manchester City. A en croire les informations du Daily Mail, tout indique que le phénomène norvégien portera prochainement les couleurs des Skyblues. Annoncé également dans le viseur du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore du PSG, il aurait donc décidé de poursuivre sa progression sous les ordres de Pep Guardiola, en rejoignant une équipe où a évolué son père, Alf-Inge Haaland, entre 2000 et 2003.

Des derniers détails à régler

D'après le Daily Mail, City n'aurait plus qu'à lever la clause libératoire du joueur, estimée à 63 millions de livres sterling (environ 75 millions d'euros), et s'entendre avec Haaland et son clan sur des derniers détails financiers. Au total, en prenant en compte la prime à la signature promise à l'attaquant de 21 ans et le chèque que recevra son agent Mino Raiola, le champion d'Angleterre pourrait lâcher près de 120 millions d'euros dans cette opération. Et encore, cette somme ne prend pas en compte l'important salaire que les Skyblues compteraient offrir à Haaland.

Auteur de 23 buts et 6 passes décisives en 20 apparitions cette saison, l'attaquant du Borussia Dortmund pourrait rejouer ce week-end. Absent depuis le 22 janvier en raison d'une blessure musculaire, il s'est entraîné normalement cette semaine et postule à une place dans le groupe de Marco Rose pour affronter l'Arminia Bielefeld, dimanche (17h30), dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga. Son club occupe actuellement la deuxième place du classement, à neuf points du Bayern Munich.