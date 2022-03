Mercato en direct: l'Italie demande à la "Joconde" Donnarumma de quitter le PSG

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste sportif de RMC, présente "très sérieusement" sa candidature à la présidence du PSG pour remplacer Nasser Al-Khelaïfi qu’il estime responsable de la nouvelle élimination parisienne en Ligue des champions.

"C’est (les potentielles sanctions, ndlr) logique, justifié contre le vrai responsable du fiasco depuis des années, à savoir le président, lance Daniel Riolo. C’est lui le premier responsable. On peut parler de l’entraîneur, du directeur sportif, des joueurs. Evidemment les joueurs sont fautifs mais ils sont mis dans des conditions qui sont choisies et voulues depuis des années. L’autorité vient d’en-haut, la verticalité vient du sommet et elle n’existe pas au PSG. Le premier responsable, c’est le président de ce club qui n’est pas apte à occuper ces fonctions. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner un jour la Ligue des champions puisque je serai le seul à pouvoir le faire. Et je parle très sérieusement, sachez-le."