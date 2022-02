Mercato: une réunion secrète entre Raiola et les dirigeants du Barça pour Haaland et Mazraoui?

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, Une réunion aurait récemment eu lieu entre le président du Barça Joan Laporta, le conseiller technique Jordi Cruyff et l'agent star Mino Raiola. Au menu: l'avenir d'Erling Haaland et de Noussair Mazraoui.

"On a bien travaillé durant le mercato d'hiver. On espère qu'on travaillera bien également cet été et que tout le monde sera satisfait de ce qui aura été fait", a déclaré ce vendredi Joan Laporta en réponse à une question sur l'opportunité Erling Haaland. Effectivement, le Barça travaille. Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, une réunion récente (et supposée secrète) entre le président du club catalan, le conseiller technique Jordi Cruyff et l'agent star Mino Raiola aurait récemment eu lieu à Monaco, où le représentant de joueurs a ses bureaux.

Pas le premier rendez-vous

Au menu? Erling Haaland évidemment mais aussi un autre joueur représenté par Raiola, le latéral Noussair Mazraoui, qui évolue à l'Ajax et sera libre en fin de saison. La date précise du rendez-vous n'est pas donnée mais ce n'est pas une première. La direction du Barça et Mino Raiola s'étaient déjà vus à Turin, en décembre, en marge de la remise du prix de Golden Boy à Pedri.

Le dossier Haaland est complexe et surtout très concurrentiel. Car au-delà du FC Barcelone, quatre autres clubs sont régulièrement cités pour accueillir l'attaquant norvégien, dont l'avenir à Dortmund semble acté: le Real Madrid, Manchester City, le Bayern et le PSG. Par ailleurs d'autres noms sont cités sur les tablettes du Barça pour l'été prochain, comme les défenseurs Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Kalidou Koulibaly.