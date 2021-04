Mercato: la presse espagnole lance la guerre Barça-Real pour Haaland

La visite de Mino Raiola et du père d’Erling Haaland au Barça, puis au Real Madrid font évidemment la Une des journaux sportifs espagnols qui lancent le combat entre les deux ennemis sur le recrutement de la star norvégienne.

Dans le jeu des comparaisons naissant avec Kylian Mbappé, Erling Haaland (20 ans) a pris le dessus sur l’attaquant français dans la presse espagnole, ce vendredi. Ce n’est pas un mince exploit un lendemain de déclarations fortes de la star française évoquant sa fatigue du contexte français et laissant ouverte la porte à un départ du PSG l’été prochain – alors qu'il est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Mais jeudi, le clan Haaland a fait très fort pour occuper le devant de la scène.



La tournée de Mino Raiola, agent de l’attaquant de Dortmund, et de son père auprès des dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid a agité les médias espagnols et européens. La visite des deux hommes semble avoir été savamment orchestrée puisque leur arrivée à l’aéroport d’El Prat a quasiment été suivie en temps réel par des photographes opportunément positionnés à la sortie du hall VIP. Après avoir discuté avec Joan Laporta, président catalan, ils ont ensuite pris la direction de Madrid, dans un vol presque suivi en temps réel.

Les principaux quotidiens sportifs espagnols n’ont d’yeux que pour ce pélerinage express, ce vendredi. Côté catalan, Sport s’amuse du "show Haaland" et assure que l’optimisme est de mise au Barça sur les chances de recruter le joueur le plus courtisé du moment sur la planète foot. "Le club catalan a confirmé son intérêt, croit que le transfert sera inférieur à 150 millions d’euros et se dit confiant pour convaincre le joueur", clame le journal.

Pour Mundo Deportivo, les "enchères Haaland" commencent. Le journal rappelle aussi que les deux monstres espagnols ne sont pas les seuls sur le coup.

Poursuite de la tournée en Angleterre ce vendredi

Les visites de Raiola et du paternel en Espagne n’étaient d’ailleurs que des étapes dans une tournée plus européenne puisque les deux hommes sont attendus en Angleterre ce vendredi pour s’entretenir avec d’autres courtisans: Chelsea, Liverpool et les deux Manchester.

Pour le quotidien madrilène Marca, "le Real et le Barça se battent déjà pour Haaland". "Malgré la difficulté du coût de l’opération, un message est passé: il est sur le marché". Dortmund a d’ailleurs confirmé s’être récemment entretenu avec Mino Raiola qui a certainement signifié l’intention du joueur, sous contrat jusqu’en 2024, de s’en aller cet été. Il cherche désormais la meilleure destination.

As se montre plus sobre en consacrant une majeure partie de sa Une à la finale basque de la Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, samedi. Le journal consacre tout de même sa manchette au "pont aérien" du duo Raiola-papa Haaland.