Mercato: Madrid après Barcelone, Raiola poursuit sa tournée pour Haaland

Le père d'Erling Haaland et son agent Mino Raiola sont arrivés à Madrid ce jeudi après-midi pour discuter de l'avenir du Norvégien avec le Real. Ils étaient un peu plus tôt à Barcelone pour échanger avec Joan Laporta.

Quelle sera leur prochaine étape ? Manchester ? Londres ? Paris ? Comme révélé par le quotidien catalan Sport, le père d’Erling Haaland, Alf-Inge, et Mino Raiola, l’agent du phénomène norvégien, se sont rendus ce jeudi midi à Barcelone où ils ont été reçus par l’un des hommes de confiance de Joan Laporta. Leur objectif était de rencontrer le nouveau président du Barça pour sonder le terrain et évoquer l'avenir du jeune attaquant du Borussia Dortmund (20 ans).

Un véritable tour d'Europe

Après cette visite, Raiola a pris la direction de... Madrid, toujours accompagné par le père d'Haaland. Leur arrivée en voiture dans la capitale espagnole a été filmée et diffusée par l'émission espagnole El Chiringuito. Selon le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato pour Sky Sport Italia, les deux hommes ont rejoint Madrid pour s'entretenir avec le Real au sujet d'Haaland. D'après les informations de la Cadena COPE reprises par Sport, ils auraient directement rencontré le président madrilène Florentino Pérez.

Leur plan serait assez clair : échanger avec les cinq plus grands clubs européens intéressés par Haaland, entendre leurs propositions, étudier leurs projets, et ensuite trancher. Une façon aussi certainement de faire monter un peu plus les enchères autour de ce feuilleton qui ne fait que commencer.

De son côté, le Borussia Dortmund demanderait au moins 150 millions d'euros pour laisser partir cet été sa machine à marquer. Arrivé en Allemagne fin 2019 en provenance de Salzbourg, Haaland fait tomber des records de précocité chaque week-end ou presque. Sous contrat jusqu'en 2024, il totalise 49 buts et 11 passes décisives en 49 apparitions avec le BvB toutes compétitions confondues.