Norvège: encore muet en sélection, Haaland fait son autocritique

Pour la quatrième rencontre de suite avec sa sélection nationale, Erling Haaland est resté muet. La prestation de l'attaquant du Borussia Dortmund a une nouvelle fois été critiquée ce mardi, lors de la victoire de la Norvège au Monténégro (1-0) pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Trois matchs en une semaine sans inscrire le moindre but, à l'échelle d'Erling Haaland, cela devient assez rare. L'attaquant du Borussia Dortmund n'a pas particulièrement brillé avec la Norvège lors des trois premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Lors de la victoire ce mardi de la Norvège face au Monténégro, c'est une réalisation de son partenaire d'attaque Alexander Sørloth qui a permis aux Norvégiens de prendre les trois points. Haaland reste désormais sur quatre matchs de suite avec sa sélection sans le moindre but.

"Je dois monter de plusieurs crans. Si nous voulons avoir une chance pour nous qualifier, nous devons faire de notre mieux. Me concernant, je dois voir ce que je peux faire de mieux", a admis Haaland à la télévision norvégienne, pas forcément satisfait de sa prestation.

Quelques critiques commencent à fleurir

Sur le site norvégien Nettavisen, Erling Haaland s'est vu attribuer la note de 4 sur 10 pour sa prestation, la plus mauvaise note de l'équipe de Norvège face au Monténégro. "Il a été anonyme et n'a pas pris de gros risques", résume ainsi le site norvégien, qui avait "d'énormes attentes" autour de sa nouvelle star, qui fêtait ce mardi sa dixième sélection. L'attitude d'Erling Haaland avait déjà été pointée du doigt après la rencontre face à la Turquie. "On ne voit pas ici le talent qui fait tant parler à Dortmund", a regretté l'ancien international John Arne Riise, l'ancien joueur de Liverpool.

Déjà muet lors de la victoire à domicile face à Gibraltar (3-0) et lors de la large défaite face à la Turquie (0-3), Erling Haaland a tiré à trois reprises face au Monténégro, mais aucune de ses frappes n'a été cadrée. Le joueur du BVB a touché six ballons dans la surface.

Meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, Erling Haaland aura une occasion de briller à nouveau la semaine prochaine, lors du quart de finale aller face à Manchester City. Avant ça, Haaland retrouvera la Bundesliga ce samedi avec une rencontre face à l'Eintracht Francfort.