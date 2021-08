Mercato: la presse espagnole s’emballe après l'offre du Real pour Mbappé

Depuis quelques jours, la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid déchaîne les médias espagnols. Au lendemain d'une première offre de 160 millions d'euros transmise au PSG, l'attaquant français est plus que jamais en Une des médias locaux.

La folie Kylian Mbappé a envahi les journalistes d’Espagne et plus spécifiquement ceux de Madrid. Ce mercredi, comme la veille, l’attaquant français est en Une des quotidiens locaux et sur toutes les lèvres. "Madrid offre 160 millions d’euros", titre AS. Le quotidien annonce déjà une "négociation ardue" même s’il confirme que le PSG a refusé cette première offre.

C’est toutefois plus sobre que la veille puisque mardi, AS parlait de Cristiano Ronaldo comme étant la clé de l’opération. Kylian Mbappé apparaissait alors avec un maillot du Real Madrid, alors qu’il porte la tunique du PSG sur la Une de ce mercredi.

Marca rappelle la promesse de la direction parisienne

Marca, l’autre quotidien madrilène, a fait dans la simplicité lui aussi. "160 millions! Il y a déjà une offre de Madrid", titre-t-il, après avoir expliqué 24 heures plus tôt que le PSG avait "ouvert la porte à Mbappé". Marca explique aussi sur son site internet que le joueur a rappelé aux dirigeants du PSG une promesse faite lors de sa signature, en 2017. A l’époque, le président Nasser Al-Khelaïfi lui avait promis d’écouter si une offre du Real Madrid arrivait. On y est.

L’opération Mbappé est tellement suivie en Espagne que l’attaquant français se trouve même sur la Une du quotidien catalan Mundo Deportivo. Il n’est toutefois pas le sujet principal du journal, qui met surtout en avant le retour d’Ansu Fati avec le FC Barcelone.

La Cadena Ser tacle le PSG

La Cadena Ser, radio madrilène, a de son côté évoqué Mbappé sur ses antennes jusque tard la nuit dernière. Le journaliste Manu Carreño en a profité pour rappeler à quel point Mbappé rêve du Real Madrid. "Au PSG, ils pensent qu’avec l’argent, ils peuvent acheter tous les rêves, a-t-il ajouté. Mais tous les rêves ne s’achètent pas. Personne ne peut lutter avec le rêve de Mbappé."

Manu Carreño a même estimé que le Real Madrid était "élégant" et "transparent" en faisant cette offre de 160 millions d’euros au PSG, alors que le club pourrait simplement attendre quelques mois et signer Mbappé gratuitement. Le feuilleton ne fait que commencer, même s’il devra trouver un épilogue rapidement avec la fin du mercato. Dans moins d’une semaine.