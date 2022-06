Mercato: la presse espagnole s'enflamme pour une supposée rencontre Zidane-Verratti

Sur fond de spéculations autour d'une possible signature de Zinédine Zidane au PSG, plusieurs médias espagnols affirment que l'entraîneur français a longuement discuté avec Marco Verratti, le milieu de terrain italien du club de la capitale, à Ibiza.

Zinédine Zidane et Marco Verratti auraient "discuté pendant plus d'une heure" dans un "beach club" d'Ibiza au cours de la journée de mercredi. C'est ce que a affirmé jeudi soir, sans plus de détails, le populaire show de la télévision espagnole El Chiringuito. Une information appuyée par un journaliste convié dans l'émission de radio El Partidazo de la COPE.

La rumeur Zidane au PSG continue d'enfler

Évidemment, les deux médias ne manquent pas de profiter de cette supposée entrevue (dont rien n'a manifestement filtré) entre l'entraîneur français et le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain pour alimenter un peu plus la rumeur d'une signature de Zinédine Zidane dans le club de la capitale afin de prendre la succession de Mauricio Pochettino.

Les spéculations sont telles que même Emmanuel Macron s'est dernièrement exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport. "On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc je souhaite, pour le rayonnement de la France, qu'il revienne, qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable", a déclaré mercredi le président de la République, à l'occasion d'un déplacement à Clichy-sous-Bois. "C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir", a ajouté le chef de l'État.

Aux dernières nouvelles, le PSG veut trouver un accord avec Mauricio Pochettino et son staff pour leurs départs avant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Comme rapporté début juin par RMC Sport, l'entraîneur argentin n'entre pas dans les plans du nouveau conseiller sportif Luis Campos. Lequel a dressé une listre de trois noms, dans laquelle figure celui de Christophe Galtier.