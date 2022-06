Equipe de France: la brève réponse de Deschamps aux propos de Macron sur un retour de Zidane en France

Interrogé mercredi par RMC Sport sur une possible arrivée de Zinédine Zidane au PSG, Emmanuel Macron s’est dit favorable à un retour du Ballon d'or 1998 en France. Ce jeudi, à la veille d’Autriche-France en Ligue des nations, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n’a pas souhaité commenter cette sortie du président de la République.

Zinédine Zidane et le PSG, un sujet très sensible. Le nom de la légende du football français, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, est régulièrement associé au PSG. Surtout depuis que l’avenir de Maurico Pochettino dans la capitale s’est assombri et semble quasi-scellé. Zizou de retour en France, beaucoup de fans en rêvent. Parmi eux, un certain Emmanuel Macron : "Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur, a déclaré le président de la République, mercredi, en exclusivité pour RMC Sport. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable." Très commentée, cette sortie médiatique du chef de l’Etat à propos du Ballon d’or 1998 a été le sujet d’une question posée ce jeudi à Didier Deschamps, lors du point presse à la veille du 3eme match de Ligue des nations Autriche-France.

"Si ça vous permet de faire des débats, allez-y"

Mais lorsqu’il a été demandé au sélectionneur ce qu’il avait pensé des propos d’Emmanuel Macron sur une possible arrivée de Zidane au PSG, le Basque a botté en touche : "Je ne réponds déjà pas à ce que dit mon président (Noël Le Graët) alors je vais encore moins répondre au président de la République. Si ça vous permet de faire des débats, allez-y."

Amusé, le taquin Didier Deschamps s’est ensuite permis d’interrompre la traductrice lorsque celle-ci a commencé à traduire sa brève réponse en allemand : "Je ne sais pas si ça va trop les intéresser. J’ai un doute. Il ne vaut mieux ne pas traduire", a conclu le sélectionneur, tout sourire.