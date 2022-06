Mercato: pour Macron, Zidane au PSG serait "formidable" pour la France

EXCLU RMC SPORT - Emmanuel Macron, qui a répondu à nos questions, considère qu'une signature de Zinédine Zidane au PSG serait une excellente nouvelle pour le "rayonnement" du football français et, plus globalement, de la France.

Après avoir discuté avec Kylian Mbappé, qui a éconduit le Real Madrid pour prolonger au Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron a-t-il parlé à Zinédine Zidane? Au micro de RMC Sport, mercredi à Clichy-sous-Bois, le président de la République assure ne pas avoir échangé avec le champion du monde 1998, dont le nom est souvent cité pour le poste d'entraîneur du PSG, qui devrait se libérer dans les prochaines semaines. Le chef de l'État considère néanmoins qu'une signature à Paris de l'illustre meneur de jeu serait une excellente nouvelle pour le football français.

"Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur, a dit Emmanuel Macron. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable. C'est mon rôle de dire que la France est une grande nation de sport et de foot, qu'il y a des publics formidables, qui aiment ce sport. C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir".

"Leur coeur est à Marseille, aussi..."

Emmanuel Macron, dont la ferveur pour l'Olympique de Marseille est de notoriété publique, a ensuite plaisanté sur les attaches phocéennes de Zinédine Zidane: "Je souhaite de tout coeur que le prochain mercato se prépare bien. Qui sait, vous avez parlé de grands entraîneurs, leur coeur est à Marseille aussi... On a le droit de rêver!"

Zinédine Zidane est sans poste depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021. L'entraîneur de 49 ans, qui était parti sur un titre de champion d'Espagne, est considéré comme le successeur naturel de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France. Mais comme il n'est pas certain que ce fauteuil soit vacant après la Coupe du monde 2022 au Qatar, la restructuration en cours au Paris Saint-Germain, avec la prolongation XXL de Kylian Mbappé, alimente la possibilité pour que "Zizou" se lance dans une aventure parisienne.