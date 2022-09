Mercato: Lens assure avoir démasqué la ruse de l’OM pour Clauss

Le directeur sportif de Lens, Florent Ghisolfi, confirme le coup de bluff opéré par l’OM pour forcer la décision dans le transfert de Jonathan Clauss. Mais il assure ne pas s'être fait avoir.

Le mercato recèle de nombreuses petites histoires, comme celle entourant le transfert de Jonathan Clauss à l’OM, révélée par L’Equipe. Selon le journal, Pablo Longoria, président marseillais, a joué au bluff au moment où les négociations patinaient avec les Sang et Or pour le transfert de l’arrière droit lors du mercato d’été. Courant juillet, le dirigeant a inventé un accord total avec Hans Hateboer, défenseur de l’Atalanta Bergame, répandant le bruit dans différents médias au point de faire poindre le doute dans l’esprit du joueur et de son clan.

Persuadés d’avoir été relégués dans la hiérarchie des dirigeants marseillais, Clauss et ses proches ont alors fait pression sur le club en renonçant à une partie de ses prétentions pour ses émoluments. L’issue s’est avérée heureuse grâce à Hateboer, toujours titulaire à Bergame. Dans une interview à la Voix des Sports, Florent Ghisolfi, directeur sportif de Lens, confirme en partie le coup de bluff qu’il qualifie toutefois de "pipi de chat"

"A chaque fois qu'ils nous disaient ça, on se mettait à rire"

"Effectivement, ils nous l'ont fait, confirme le dirigeant. Les agents nous ont dit qu'ils voulaient faire Hateboer. Avec Arnaud (Pouille, directeur général), à chaque fois qu'ils nous disaient ça, on se mettait à rire. On se disait, ‘mais qu'ils le fassent’."

Ghisolfi assure ne pas avoir cru Longoria en jugeant peu crédible l’arrivée de Hateboer. "En deux coups de fil et en visionnant le marché, je sais s'il peut faire ce joueur-là, s'il a envie de le faire, si le joueur a envie et si ça a du sens, explique-t-il. Mais en cinq minutes. Si ça a marché sur Jo, ça n'a pas marché sur nous. Le début de l'histoire a été décevant. Après, ils ont respecté le RC Lens dans tous les process."

Selon L’Equipe, Lens estime le montant du transfert à neuf millions d’euros alors que l’OM avance un accord de 7,5 millions d’euros payables sur deux saisons, plus 1,2 million d’euros de bonus à régler en 2025.