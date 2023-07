Mercato: la réponse de Klopp à la rumeur Mbappé à Liverpool

L'entraineur de Liverpool Jürgen Klopp a expliqué avec humour ce lundi qu'un transfert de Kylian Mbappé chez les Reds n'était "pas prévu"... mais qu'il était possible que "quelqu'un veuille lui faire une surprise".

Joueur le plus convoité de l'été, Kylian Mbappé nourrit les rumeurs les plus folles aux quatre coins de la planète. Réclamé depuis des mois au Real Madrid, cible d'une offre mirobolante en Arabie saoudite, l'attaquant du Paris Saint-Germain a aussi suscité l'intérêt d'autres grandes écuries européennes, dont Liverpool, d'après certains médias anglais. Interrogé sur cette rumeur par Sky, Jürgen Klopp, l'entraineur des Reds, l'a tempérée avec humour.

"On en rigole, a souri le coach allemand. Je peux dire que je trouve que c'est un très bon joueur. Mais les conditions financières ne nous conviennent pas du tout." Liverpool a déjà dépensé 112 millions d'euros cet été, pour s'offrir les services de Dominik Szoboszlai, en provenance de Leipzig, et d'Alexis McAllister, tout droit venu de Brighton. À l'inverse, seul le départ de Jordan Henderson pour Al-Ettifaq, contre 14 millions, lui a rapporté de l'argent.

"Rien de tel de prévu"

"Je ne veux pas gâcher cette histoire, mais pour autant que je sache, il n'y a rien de tel de prévu, a poursuivi Klopp, arrivé en Angleterre en 2015 et actuellement en tournée de pré-saison avec son club en Asie. Il se peut que quelqu'un d'autre au club prépare quelque chose et veuille me faire une surprise. Mais cela n'est pas encore arrivé depuis huit ans que je suis ici."

Pour rappel, Mbappé a jusqu'à ce lundi soir, minuit, pour activer la troisième année en option de son contrat, selon l'ultimatum fixé par le PSG. Actuellement, l'attaquant est en bras de fer avec son club, qui l'a privé de tournée de pré-saison et le force à s'entrainer avec les "lofteurs", les joueurs indésirables du groupe, à Poissy. Les dirigeants parisiens n'exclueraient pas de le faire partir dans les prochaines semaines en cas d'offre, plutôt que libre l'été prochain.