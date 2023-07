EN DIRECT - PSG: deadline pour Kylian Mbappé, clause d'Ousmane Dembélé... un 31 juillet décisif

Il se passe toujours des choses au PSG et c'est encore plus vrai ces dernières heures. Ce lundi 31 juillet est un jour très important à Paris. D'abord pour Kylian Mbappé, qui peut - ou non - activer son année supplémentaire de contrat jusqu'à ce lundi minuit. Même si, comme indiqué par RMC Sport, l'attaquant ne souhaite pas prolonger.

En parallèle, l'autre dossier concerne Ousmane Dembélé. Comme révélé par RMC Sport, l'attaquant du Barça est toujours aussi proche de Paris. Il a une clause libératoire à 50 millions d'euros... qui expire ce lundi soir. Après ce délai, cette clause sera doublée. Paris doit donc agir vite sur le dossier.

Pendant ce temps, les joueurs parisiens poursuivent leur stage au Japon avec Luis Enrique et affronteront l'Inter Milan mardi en amical. Tandis que les "lofteurs" - dont Mbappé - s'entraînent toujours à Poissy.