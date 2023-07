Mercato: Liverpool officialise sa grosse recrue, la star de l'équipe de Hongrie Dominik Szoboszlai

Après Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai est la deuxième recrue officielle de Liverpool cet été. Le milieu offensif hongrois arrive de Leipzig. Les Reds ont payé 70 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Dominik Szoboszlai à Liverpool, c'est officiel. Le nouveau numéro 8 des Reds arrive de Leipzig: le club anglais a payé sa clause libératoire de 70 millions d'euros. Une belle recrue pour Liverpool, qui cherchait un profil de milieu offensif. Le Hongrois de 22 ans sort d'une belle saison et a aussi marqué les esprits avec sa sélection. Il signe pour cinq ans.

Repéré à 15 ans par le Red Bull Salzburg, Szoboszlai a fait ses classes dans le club de Liefering qui lui sert d'équipe réserve, avant d'intégrer l'équipe première en mai 2018. Deux ans et demi, 83 matchs et 26 buts plus tard, il était monté d'un cran en rejoignant Leipzig en janvier 2021, où il a inscrit 20 buts et délivré 22 passes décisives en 91 rencontres.

Szoboszlai est la deuxième recrue de Liverpool cet été et le deuxième milieu de terrain après la signature du champion du monde argentin Alexis Mac Allister en provenance de Brighton au tout début du mercato.