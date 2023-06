Mercato: la réponse ultra cash de Kolo Muani à l'intérêt supposé du PSG

Evoqué dans plusieurs grands clubs européens comme le Bayern ou Manchester United, Randal Kolo Muani est également surveillé par le PSG. L'attaquant de Francfort, qui a marqué les esprits avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2022, répond à cet intérêt avec une franchise étonnante.

Où jouera Randal Kolo Muani la saison prochaine? Révélation de la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France, l'attaquant a confirmé son talent cette saison à Francfort. L'ancien joueur de Nantes est très courtisé. Le Bayern, Manchester United et le PSG s'érigent comme de possibles destinations, comme avancé début mai par RMC Sport.

Dans un entretien au Canal Football Club diffusé ce dimanche, Kolo Muani évoque son futur. "Je suis à ma troisième saison en pro, j'ai encore besoin de progresser. Je veux prendre mon temps, je ne suis pas une personne qui va se précipiter parce que des grands clubs sont là", commence-t-il, laissant entendre qu'il pourrait tout à fait rester à l'Eintracht.

"Ce n'est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG"

Le natif de Bondy pourrait-il rejoindre le PSG? "C'est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les tous autres grands clubs. Ce n'est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG, répond-il. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League? C'est l'un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse. Mais je ne cherche pas le club parfait ou le meilleur club au monde, je cherche vraiment le club qui va me donner cette chance de pouvoir m'exprimer, avoir du temps de jeu et surtout grandir."