Mercato: Kolo Muani priorité du Bayern et de Manchester United, le PSG part de plus loin

Randal Kolo Muani aura l’embarras du choix cet été. Plusieurs clubs se sont positionnés concrètement pour attirer l'attaquant de Francfort, même s’il n’y a pas encore eu d’offre formelle. Le PSG veut Randal Kolo Muani mais devra faire face à la concurrence du Bayern et de Manchester United, qui en ont fait une priorité.

Quelle destination pour RKM cet été? Encore brillant en demi-finale de Coupe d’Allemagne contre Stuttgart (victoire de Francfort 3-2) mercredi, avec un but et une passe décisive, Randal Kolo Muani est surveillé de près par le Bayern Munich. Les Bavarois cherchent activement un attaquant et on fait du joueur une priorité cet été. Questionné sur son envie de recruter RKM, Thomas Tuchel a répondu avec un trait d’humour: "Même si c’était vrai, je ne le dirais pas." Les Bavarois doivent entamer les négociations avec Francfort prochainement. L’attaquant est valorisé à 100 millions d’euros par son club.

Le Bayern et Manchester United en pole

Dans le même temps, Manchester United veut aussi recruter l’international français de 24 ans. Erik Ten Hag apprécie énormément le joueur et les Red Devils devraient eux aussi dégainer une offre rapidement pour celui qui a inscrit 21 buts et délivré 15 passes décisive cette saison toutes compétitions confondues.

Il ne serait pas non plus surprenant de voir le Real Madrid s’intéresser au joueur. Carlo Ancelotti expliquait cette semaine que pour le futur, le club madrilène doit se renforcer dans ce secteur afin d’assurer l’après-Karim Benzema.

Le Paris Saint-Germain part de plus loin

Les Parisiens partent de plus loin dans ce dossier même si, comme révélé par RMC Sport, des contacts ont été initiés entre les décideurs du PSG à Doha et l'entourage de Kolo Muani. Luis Campos apprécie le joueur, même s’il aimerait recruter en priorité Victor Osimhen.

Si le projet de la saison prochaine commence à se préciser, avec notamment le départ annoncé de Lionel Messi, il reste des zones d’ombre, comme l’identité de l’entraîneur. Cela ne permet pas d’avancer rapidement sur certains dossiers. Un temps qui pourrait valoir cher sur des profils très courtisés comme celui de Randal Kolo Muani.