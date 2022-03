Mercato: la signature de Mbappé au Real bouclée la semaine prochaine, selon la presse madrilène

Ce samedi, le quotidien madrilène Marca consacre sa Une à l'avenir de Kylian Mbappé. A en croire le journal, le Real Madrid serait sur le point de boucler l'arrivée de l'attaquant parisien en vue de la saison prochaine.

C’est la bombe du jour en Espagne. Selon les informations du quotidien Marca, qui y consacre sa Une ce samedi, le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé serait sur le point de se terminer. A en croire le journal madrilène, le Real pourrait boucler la signature du champion du monde de 23 ans dès la semaine prochaine. Les négociations entre les deux parties se seraient intensifiées ces derniers jours et le club merengue aurait pour objectif de boucler ce dossier avant vendredi prochain. En lui offrant une prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d'euros, et un salaire annuel net à hauteur de 25 millions d'euros. Marca ajoute que l’annonce de sa signature ne pourrait être officialisée qu'en fin de saison.

Ce serait l’aboutissement d’une longue offensive menée par le Real et son président Florentino Pérez. L’été dernier, le géant espagnol était déjà passé à l’offensive pour tenter de recruter l’attaquant français, qui avait fait part à ses dirigeants de ses envies de départ. Cette fois, ce dernier présente l’avantage d’arriver à la fin de son contrat en juin avec Paris. Depuis le 1er janvier, il peut discuter et s’engager avec n’importe quel club en vue de la saison prochaine. Encore buteur mercredi lors du naufrage parisien à Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions (3-1), après avoir déjà marqué à l’aller (1-0) au Parc des Princes, l’ancien Monégasque ne s’est pas exprimé sur son avenir, lui qui a été acclamé par un public madrilène qui rêve de l’avoir dans ses rangs dans quelques semaines.

Pas encore d'annonce sur son avenir

Il a seulement pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer sa déception après l’élimination en C1 : "Moment difficile. La Ligue des champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison." Comme expliqué par RMC Sport, Mbappé souhaite évoluer dans un projet fort. Et le match de mercredi n’est pas le meilleur exemple qui soit. A Paris, sa prolongation est aujourd’hui l’enjeu numéro un du club. Selon nos informations, le fiasco de Bernabéu ne devrait toutefois pas faire pencher la balance catégoriquement vers un départ.

Car ces dernières semaines, Mbappé avait assuré publiquement que le sort de ce choc n’aurait pas d’incidence sur sa décision. Et l’attaquant n’a pas encore la tête à approfondir la réflexion sur son avenir.