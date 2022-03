PSG: ce que change la déroute à Madrid pour l'avenir de Mbappé

Alors qu'il souhaitait, et souhaite toujours, conserver Kylian Mbappé au terme de cette saison, le PSG s'est encore écroulé en Ligue des champions mercredi soir. De quoi influencer l'avenir de l'attaquant français ?

La déroute à Madrid, mercredi soir en Ligue des champions (3-1), peut-elle entériner tout espoir de prolonger Kylian Mbappé pour le PSG? Un peu moins de 48 heures après la douloureuse soirée passée dans la capitale espagnole, l’attaquant français de 23 ans - en fin de contrat en juin - n’a pas encore la tête, ce vendredi, à approfondir la réflexion sur son avenir.

A vrai dire, le fiasco de Santiago-Bernabeu ne devrait pas faire pencher la balance catégoriquement vers un départ. En revanche, il pourrait avancer le timing de l’annonce de sa décision. Paris se dirigeant vers le titre en Ligue 1, et n'ayant plus d'autre échéance importante, Mbappé pourrait ainsi faire savoir son choix plus tôt que prévu.

Le Français souhaite évoluer dans un projet fort

Au PSG, en revanche, le temps de la réflexion a lui déjà commencé. Rien ne sera précipité mais les dirigeants cherchent à comprendre ce qu’il faut changer. Et du changement, il y en aura. La prolongation de Mbappé est devenue en ce sens encore plus importante…

Mais comme l'a fait comprendre Leonardo dans les colonnes de l'Equipe il y a quelques jours, ce n'est pas sur le plan financier qu'il faudra convaincre le champion du monde. "Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin", glissait ainsi le directeur sportif. Comme indiqué précédemment, le Français souhaite depuis le début évoluer dans un projet fort. Et le match de mardi n’est pas le meilleur exemple qui soit.

Jeudi, quelques heures après l'élimination européenne, Mbappé est sorti du silence en postant un message sur les réseaux sociaux. "Moment difficile. La Ligue des champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison", a-t-il écrit, sans évoquer son avenir. Et sans reprendre la parole depuis.