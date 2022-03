PSG: "Il y a trop de monde au club", le coup de gueule de Bodmer après le fiasco

Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, Mathieu Bodmer a appelé au ménage à tous les étages dans son ancien club, le PSG, après son élimination piteuse face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Deux jours ont passé depuis la triste défaite face au Real Madrid, mais les critiques continuent à pleuvoir sur le Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois sorti par la toute petite porte de la Ligue des Champions, le club de la capitale ne s’est pas montré à la hauteur de l’enjeu lors de ces huitièmes de finale. Si les joueurs sont évidemment pointés du doigt, beaucoup d’observateurs déplorent la gestion du club à tous les étages, notamment par les dirigeants et le staff, à l’image de Mathieu Bodmer, qui a manifesté sa colère dans l'émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Interrogé sur les changements qu’il juge nécessaires à apporter au club, celui qui a porté pendant trois saisons le maillot du PSG préconise un grand ménage. "Le directeur sportif (Leonardo), c’est la priorité. Je pense que le coach (Mauricio Pochettino), c’est fini pour lui aussi. Et il va peut-être falloir voir au niveau de Nasser Al-Khelaïfi (le président) à un moment donné, parce que c’est une institution entière", a-t-il énuméré sur l’antenne de RMC.

"Quand on te parle plus de la 5e avenue que du match du Real..."

"On connait des gens dans le club qui ne travaillent pas bien au quotidien non plus, a-t-il poursuivi. Il y a trop de monde dans ce club depuis plusieurs années, qui sont sur le marketing, l’image du club, la vente de maillots… Quand tu joues à domicile sans ton maillot, qu’on te parle de la boutique de la 5e avenue plus que du match du Real, moi ça me rend fou." À la veille du choc face à Madrid, le PSG avait en effet révélé l’ouverture d’une boutique sur l’une des plus prestigieuses rues new-yorkaises.

De son côté, Jérôme Rothen avait également appelé à tout chambouler dans le club, pour garder une chance de conserver Kylian Mbappé. "J’espère que l’émir va faire une révolution. Et si c’est le cas, je pense que Mbappé restera, a avancé le membre de la Dream Team RMC Sport. Ils sont totalement dans les clous dans la proposition qu’ils lui ont faite dernièrement, c'est-à-dire deux ans de contrat. C’est ce qu’il veut, il ne voulait pas un contrat longue durée car il ne voulait pas être dans une prison dorée. S’il y a une chance de le garder, c’est faire une grande révolution."