Mercato: la sortie pleine de résignation de Klopp sur Bellingham et Liverpool

Courtisé par les plus grands clubs européens, Jude Bellingham semble s'éloigner de Liverpool, qui aurait été refroidi par le tarif demandé par le Borussia Dortmund. En conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp s'est montré résigné.

Il aura l’embarras du choix. A deux ans de la fin de son contrat au Borussia Dortmund, Jude Bellingham arrivera à un tournant cet été. Avec deux possibilités : poursuivre sa progression du côté du BVB ou faire ses valises pour tenter sa chance chez un cador européen. La tendance est plutôt à un départ.

Métronome de son équipe à seulement 19 ans, capable de jouer à peu près à tous les postes du milieu de terrain comme un véritable box to box, l’Anglais est dragué par Manchester City, le Real Madrid, le Barça ou encore le PSG. Liverpool, de son côté, aurait lâché l’affaire selon la presse anglaise. En cause : le montant trop élevé d'une telle opération. Présent ce vendredi en conférence de presse, Jürgen Klopp s’est justement exprimé à ce sujet. Et il est apparu aussi agacé que fataliste.

L'exemple de la Ferrari

"Honnêtement, il n’y a rien à dire, a lâché l’entraîneur des Reds. Si je ne parle pas des joueurs que nous signons ou ne signons pas, pourquoi parlerais-je aujourd’hui de ce genre de chose ? Ma réponse ne concerne pas que Bellingham. Je ne comprends pas pourquoi nous parlons constamment de choses que nous ne pouvons théoriquement pas avoir, comme acheter six joueurs cet été pour 100 millions de livres sterling."

Et de conclure : "Vous devez avoir conscience de ce que vous pouvez faire et travailler pour cela. Nous ne sommes pas des enfants. Demandez à un enfant ce qu’il veut pour Noël. S’il répond qu’il veut une Ferrari, vous n’allez pas lui dire que c’est une bonne idée, parce que c’est trop cher et que vous ne pouvez pas la conduire. (…) Nous faisons tout pour obtenir ce que nous voulons. Mais vous devez accepter que certaines choses ne sont pas possibles pour nous."

A en croire les médias britanniques, Dortmund pourrait demander jusqu'à 150 millions d’euros pour céder sa pépite lors du prochain mercato.