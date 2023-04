Mercato: Liverpool aurait abandonné la piste Bellingham

Selon le Guardian, Liverpool aurait décidé de ne pas formuler d'offre cet été pour attirer le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham. En cause : le montant trop élevé d'une telle opération, que le board des Reds préfèrerait investir dans une refonte plus globale de l'effectif de Jürgen Klopp.

Il sera probablement l'un des joueurs les plus scrutés cet été lors du mercato. À 19 ans, Jude Bellingham est très courtisé par les plus grosses écuries européennes : Manchester City, le Real Madrid, le PSG... les prétendants sont nombreux pour tenter d'attirer dans leur filets l'international anglais (24 sélections).

Le capitaine du Borussia Dortmund est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club allemand, mais sa bonne Coupe du monde au Qatar avec les Three Lions et sa grande maturité pour un joueur de son âge font de lui un talisman que tout le monde tente de s'arracher. Reste, cependant, à avoir les reins assez solides pour s'offrir ses services.

150 millions d'euros pour Bellingham, c'est trop pour les Reds

En effet, la valorisation du joueur ne cesse de grimper au point que Dortmund peut espérer, en cas de vente, en tirer pour près de 150 millions d'euros. Une somme colossale qui, selon la presse anglaise, a déjà refroidi l'un des clubs sur le coup. Le Guardian précise en effet que Liverpool se serait retiré de la course pour faire signer Bellingham en raison du possible coût de l'opération. Pourtant, depuis plusieurs mois, son nom était cité en tête de liste parmi les priorités des Reds cet été. Jürgen Klopp voyait en lui le nouveau fer de lance de son équipe dans l'entrejeu. Mais le board de Liverpool aurait fermé la porte afin d'investir une telle somme pour rebâtir plus en profondeur l'effectif.

Actuellement 8es de Premier League, les coéquipiers de Mohamed Salah pourraient voir s'échapper en fin de saison, et pour la première fois sous l'ère Klopp, une qualification en Ligue des champions. La hiérarchie du club estime que les ressources financières nécessaires pour faire venir Bellingham peuvent être investies ailleurs pour densifier plusieurs secteurs - les postes de défenseur central, d'arrière droit et de milieu de terrain défensif sont ciblés.

Après avoir vu s'échapper Aurélien Tchouaméni, parti au Real, l'été dernier, Liverpool préfèrerait s'éviter pareille mésaventure en visant des joueurs a priori plus susceptibles de fonctionner. Les noms de Mason Mount (Chelsea), Moises Caicedo (Brighton), Matheus Nunes (Wolverhampton) ou de Ryan Gravenberch (Bayern Munich) sont évoqués.