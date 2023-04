Mercato: le PSG serait entré dans la course pour Bellingham, selon la presse espagnole

Le Paris Saint-Germain ferait désormais partie des prétendants pour Jude Bellingham, rapporte la Cadena Ser. Selon la radio espagnole, les dirigeants parisiens ont même déjà pris contact avec l’entourage du milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund.

Un an après le match Real-PSG dans le dossier Mbappé, va-t-on assister à une deuxième manche avec Jude Bellingham ? Annoncé dans le viseur des Merengues depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain international anglais (19 ans, 24 sélections) serait désormais dans les petits papiers du club de la capital, rapporte la Cadena Ser.

Selon la radio espagnole, l’entourage de Bellingham, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2025, a même reçu plusieurs appels venant du PSG la semaine dernière. L’intérêt de Paris pour la pépite anglaise n’est pas une surprise: en décembre dernier, lors de la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait confié apprécier particulièrement ses qualités.

Al-Khelaïfi en décembre: "Tout le monde le veut"

"Quel joueur, s’était exclamé le président du PSG dans une interview accordée à Sky News. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. (...) Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club."

D’après la Cadena Ser, le Real Madrid et Manchester City seraient actuellement en pole dans ce dossier. Si les dirigeants madrilènes entretiennent des contacts réguliers avec le clan Bellingham, le Real aurait cependant posé ses limites. Selon As, Florentino Pérez ne souhaiterait pas dépasser les 100 millions d'euros pour attirer le joueur, considéré comme le plus cher du monde par l'Observatoire du football CIES. L’entrée du PSG dans la danse pourrait forcer l'état-major du Real à revoir sa position.