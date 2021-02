Tottenham: les confidences touchantes de Mourinho sur sa relation avec Guardiola

Avant le déplacement de Tottenham sur la pelouse de Manchester City (samedi 18h30 sur RMC Sport), José Mourinho s’est confié sur ses rapports désormais apaisés avec son rival de longue date Pep Guardiola. Notamment quand les deux entraîneurs ont traversé des drames familiaux.

A la veille du choc entre Manchester City et Tottenham (samedi 18h30, sur RMC Sport), José Mourinho s'est confié sur ses rapports avec Pep Guardiola. Il a confirmé qu’en dépit de certains désaccords, ils entretiennent un respect mutuel de longue date. "Il y a des moments de la vie qu’on oublie pas. Quand mon père est mort (en 2017, ndlr), et il savait à quel point il était important pour moi, Pep m’a appelé", a confié le Portugais ce vendredi en conférence de presse.

"Quand sa mère est morte (en avril 2020), j'ai répondu de la même manière. Ce sont des choses que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, je le partage parce que j'en ai l'opportunité", a-t-il poursuivi. "Le problème avec nous, les entraîneurs, c'est qu'il n'est pas facile de développer des amitiés parce que nous ne nous voyons pas", a également fait remarquer l'entraîneur des Spurs.

"Ce qui se passe dans un match de football reste dans un match de football"

"Avec Pep, je garde en mémoire les trois ans où nous avons travaillé ensemble. On se voyait tous les jours, on a célébré ensemble les titres que nous avons gagnés et on a été déçu ensemble quand nous avons perdu", raconte-t-il en se souvenant des années 90 à Barcelone. "Une belle période de notre vie, lui en tant que joueur et moi-même en tant que jeune assistant. Après cela, je ne peux qu'avoir de bons sentiments avec lui. Je suis de la génération où ce qui se passe dans un match de football reste dans un match de football", a-t-il conclu.

Cela ne les a pas empêchés de s’affronter verbalement quand l’un était au Real Madrid et l’autre au Barca. Mais depuis, la hâche de guerre semble avoir été enterrée. Avec Manchester City, Guardiola occupe actuellement la tête de la Premier League devant Manchester United et Leicester. Le Tottenham de Mourinho pointe à une décevante huitième place, à sept points du podium.