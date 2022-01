Mercato: la voie s'ouvre pour Morata au Barça (même s'il reste un obstacle de taille)

Selon le quotidien catalan Sport, l’arrivée d’Alvaro Morata (29 ans) est en bonne voie mais dépend encore du respect du fair-play financier du club catalan.

Le FC Barcelone pourrait prochainement arracher un deuxième renfort offensif cet hiver par le jeu des chaises musicales. Le transfert annoncé de Dusan Vlahovic (21 ans) de la Fiorentina vers la Juventus ouvre la porte à un départ d’Alvaro Morata, prêté par l’Atlético de Madrid par la Vieille Dame. L’attaquant espagnol a longtemps été retenu par le club italien. Mais les Bianconeri seraient désormais disposés à s’en séparer et l’Atlético donnerait son feu vert à un départ chez son rival catalan.

Xavi a érigé comme priorité le recrutement d’un nouvel attaquant lors de ce mercato après la signature de Feran Torres. La blessure d’Ansu Fati, la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé et les gros problèmes de réalisme de l’équipe l’ont convaincu depuis longtemps qu’un autre renfort s’imposait aux avant-postes. Il a coché le nom de Morata assez vite en haut de la liste.

Le joueur a, lui, fait savoir à son agent qu’il souhaitait rejoindre la Catalogne. "La voie est libre", lance même le journal Sport sur son site Internet, ce mercredi. Tous les voyants ou presque sont au vert pour une arrivée même s’il reste un obstacle de taille. Le Barça doit en effet respecter le fair-play financier. Selon Sport, le club ne peut pas actuellement enregistrer de nouvelle signature. Il doit donc dégraisser et n’a plus que cinq jours pour y parvenir. La clé pourrait être un départ d’Ousmane Dembélé.



Mais le cas du Français est brûlant. En fin de contrat en juin prochain, il a refusé les offres de prolongation du club catalan, qui l’exhorte donc à partir en janvier afin de toucher une indemnité. Ce que le joueur et ses proches ne veulent pas. L’ancien Rennais est donc écarté des matchs de l’équipe première. Selon la presse catalane, son agent s’est rendu à Barcelone ces dernières heures pour une réunion avec les dirigeants. Ousmane Dembélé souhaiterait, lui, rencontrer le président, Joan Laporta. Cette impasse complique la donne du Barça pour recruter Alvaro Morata. Un transfert de ce dernier reste, pour le moment, en salle de détente.