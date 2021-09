Mercato: James Rodriguez rebondit au Qatar, dans le club entraîné par Laurent Blanc

Al Rayyan, huitième du championnat du Qatar après deux journées de championnat, enregistre l’arrivée de James Rodriguez. Le milieu offensif de 30 ans espère se relancer afin de participer à la prochaine Coupe du monde 2022 avec la Colombie.

Al Rayyan s’offre une recrue de marque. James Rodriguez s’engage ainsi avec le club qatari. Si pour le moment la durée du contrat n’est pas connue, le milieu offensif vient renforcer l’effectif de Laurent Blanc, actuellement huitième du championnat après deux journées de championnat.

>> Les infos mercato en direct



James Rodriguez quitte l’Angleterre et Everton après une saison compliquée où il n’aura joué que 26 matchs pour six buts et neuf passes décisives.

Une carrière qui bat de l’aile

Après une saison 2013-2014 exceptionnelle avec l’AS Monaco ponctuée par une Coupe du monde 2014 étincelante avec la Colombie, James Rodriguez avait rejoint le Real Madrid contre un chèque de 80 millions d’euros.

Remplaçant sous Zinédine Zidane, il avait disputé tout de même 125 rencontres pour 37 buts et 42 offrandes. En quête de temps de jeu, il avait rejoint le Bayern Munich dans le cadre d’un prêt de deux saisons. Une expérience en Allemagne mitigée où il prend part à 67 rencontres durant lesquels il est directement impliqué sur 35 buts (15 buts et 20 passes décisives). Non-sélectionné pour la Copa America 2021 avec la Colombie, James Rodriguez souhaite se relancer à un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar.