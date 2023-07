Mercato: les discussions avanceraient vite entre l'OL et Leipzig pour Lukeba

Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025, Castello Lukeba pourrait quitter son club formateur cet été. Leipzig se montre très intéressé par le défenseur, et aurait transmis une première offre.

Castello Lukeba va-t-il quitter son club de toujours ? À seulement 20 ans, le défenseur vient de boucler sa première saison complète sous le maillot lyonnais (31 titularisations en 36 matchs de Ligue 1) et veut continuer à grapiller du temps de jeu, comme il l'expliquait avant le début de l'Euro Espoirs. Comme rapporté par RMC Sport fin juin, l'OL avait entamé des discussions avec Leipzig, dans l'optique d'un éventuel transfert lors du mercato estival.

Selon les informations de L'Equipe, les deux clubs discuteraient pour un transfert du joueur de 20 ans aux alentours de 32 millions d'euros, bonus compris. Mais l'offre officielle n'aurait pas encore été transmise. Sous contrat jusqu'en 2025, le défenseur aurait déjà donné son accord au club allemand.

L'OL sanctionné par la DNCG

Un départ de Castello Lukeba contre un gros chèque ferait du bien aux finances du club rhodanien, d'autant que la DNCG veille au grain. Le mercato de l'OL sera ralenti après l'annonce du gendarme financier du football français, qui a prononcé un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations" à l'égard du club dirigé par John Textor, qui va devoir revoir son budget à la baisse.

Concrètement, Lyon doit annoncer une limite de budget prévisionnel consacré au paiement des salaires. Une limite qu'il ne peut absolument pas dépasser, alors qu'un club sans restriction pourrait très bien ajuster ses comptes comme bon lui semble à tout moment de la saison. Le nouveau budget présenté, clairement revu à la baisse, par l’investisseur américain lors son passage devant l'organe de contrôle financier de la Ligue prévoyait de sérieuses réductions des dépenses et des rentrées de liquidités supplémentaires avec notamment des ventes de joueurs et les économies de salaires qui vont avec, moins d’achat de joueurs, et des économies diverses.