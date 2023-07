Départs en vue, recrutement encadrés... est-ce vraiment le grand flou à l'OL avant la décision en appel de la DNCG?

L'OL a fait appel des restrictions de la DNCG, dans l'espoir de pouvoir accélérer ensuite sur son mercato et de compléter son effectif. Pendant ce temps, Laurent Blanc et ses joueurs se préparent aux Pays-Bas.

L'Olympique Lyonnais aura attendu le dernier jour pour faire appel des restrictions imposées par la DNCG, le gendarme financier du football français. Selon toute vraisemblance, le club doit patienter une semaine de plus pour être fixé. Avec bien sûr l'espoir d'obtenir la levée de l'encadrement de la masse salariale et des dépeneses en indemnités de transfert sur le mercato d'été. Même si, par le passé, l'OM avait démontré - dans des conditions sans doute différentes - que ces limitations ne sont pas synonyme de paralysie pour le mercato.

À seulement un mois du début du championnat, cette semaine peut en tout cas paraître une éternité. L'entraînement a déjà repris, deux recrues sont arrivées, mais l'effectif n'est pas encore complet.

Quel effectif pour le premier match de championnat?

Au rayon des départs des joueurs de l'équipe première, Malo Gusto (fin du prêt de Chelsea) et Thiago Mendes (Al-Rayyan) ont respectivement été remplacés par Clinton Mata (FC Bruges) et Skelly Alvero (FC Sochaux). Mais Moussa Dembélé, Jérôme Boateng et Houssem Aouar, partis en fin de contrat, ne sont pas remplacés numériquement pour le moment, si tant est qu'ils doivent l'être. Romain Faivre va aussi s'en aller et rapporter autour de 15 millions d'euros avec son transfert à Bournemouth, mais l'équation sportive par rapport à lui est plus simple étant donné qu'il n'était déjà plus dans l'effectif depuis son prêt l'hiver dernier à Lorient.

Et que va-t-il se passer pour Castello Lukeba, qui aurait fait l'objet d'une offre de plus de 30 millions d'euros du RB Leipzig? Le club allemand semble en parallèle sur le point d'enrôler El Chadaille Bitshiabu du Paris Saint-Germain. Mais peut-être que les dossiers ne sont pas liés, compte tenu de l'inexpérience du Parisien. Il y a aussi une potentielle interrogation sur l'avenir de Bradley Barcola, qui intéresse le PSG, Manchester City et encore le RB Leipzig.

"On a forcément des revenus"

"On va acheter, on veut construire une équipe compétitive", a en tout cas promis Santiago Cucci, nouvel homme fort du club et prochainement officiellement nommé président exécutif.

En annonçant l'appel de la DNCG, le dirigeant a assuré que les dossiers tels que la cession de la franchise féminine américaine était toujours sur la bonne voie: "J’ai beaucoup de respect de la DNCG qui assure l’équité financière et sportive entre tous les clubs. Elle fait un travail nécessaire pour le bon fonctionnement du championnat et de l’organisation de tous les clubs. Nous, on avait de très bons arguments. L’OL Reign, des ventes de joueurs à venir… Il y en a qui sont actées. On a forcément des revenus".

En attendant, l'OL prépare donc son début de saison avec son effectif réduit. Laurent Blanc et ses joueurs sont en stage aux Pays-Bas depuis le 9 juillet et jusqu'au 18. Un premier match amical est prévu vendredi 14 (19h) contre De Treffers, club de troisième division néerlandaise. Une affiche de gala est ensuite programmée le 19 juillet à Edimbourg contre Manchester United, avant des rencontres face à Molenbeek (23/07), le Celta de Vigo (29/07) et Crystal Palace (05/08). Le RC Strasbourg sera le premier adversaire de Ligue 1, lors du week-end du 11-13 août.