Mercato: le Barça à l'affût d'une potentielle descente de Leeds pour récupérer Raphinha

Les malheurs de Leeds pourraient faire les affaires du FC Barcelone. Selon Sport, le club catalan suit avec attention la fin de saison de l'actuel 18e de Premier League, où évolue Raphinha. Estimé à 45 millions d'euros, l'ailier brésilien a une clause dans son contrat en cas de descente en deuxième division.

Dans cette configuration, il ne faudrait débourser que 25 millions d'euros pour récupérer Raphinha. Leeds, qui a perdu ses trois derniers matchs, est actuellement en mauvaise posture à deux journées du terme, mais a le même nombre de points (34) que Burnley, premier non-relégable.

Pour terminer cette saison dans l'élite, Leeds doit encore recevoir Brighton et se déplacer à Brentford, deux clubs qui sont déjà assurés de rester en Premier League à l'issue de la saison. Les Peacocks ont connu un exercice compliqué avec le départ de Marcelo Bielsa, remplacé fin février par Jesse Marsch.

Raphinha se serait déjà entendu avec le Barça

Arrivé en provenance du Stade Rennais contre plus de 18 millions d'euros en octobre 2020, Raphinha a continué sa progression en Premier League. En 34 matchs disputés cette année, le Brésilien a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Raphinha serait intéressé en tout cas pour rejoindre la Catalogne, lui qui a pour agent un certain Deco, ancien de la maison blaugrana.

Sport annonçait ces dernières semaines que le joueur avait déjà un accord avec le Barça. Mais Leeds aurait refusé une première offre à hauteur de 35 millions d'euros. Le club de Joan Laporta pourrait alors réaliser une très bonne affaire pour un joueur dont la clause libératoire est fixée à 75 millions d'euros. De quoi aussi trouver un remplaçant à Ousmane Dembélé sur le côté droit, qui n'a toujours pas prolongé alors que son bail expire en juin prochain.