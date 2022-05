Barça: le club catalan donne des nouvelles de Ronald Araujo, victime d'une commotion cérébrale mardi

Sorti sur civière à l'heure de jeu lors de la victoire du FC Barcelone contre le Celta Vigo mardi (3-1), Ronald Araujo a été victime d'une commotion cérébrale suite à un choc avec son coéquipier Gavi. Le Barça a annoncé à la mi-journée que le défenseur uruguayen a pu quitter l'hôpital, sans préciser de date de retour à la compétition.

Après la frayeur, des nouvelles rassurantes. Ronald Araujo est sorti de l'hôpital à la mi-journée, comme l'a indiqué le FC Barcelone sur son compte Twitter. "Les examens complémentaires menés sur le joueur de l'équipe première Ronald Araujo sont satisfaisants", a précisé le club catalan. Une bonne nouvelle pour le Barça et Araujo, qui s'est fait peur mardi soir.

Pas de date de retour précisée

On joue l'heure de jeu du match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo (3-1), sur la pelouse du Camp Nou, lorsque le défenseur uruguayen percute son coéquipier Gavi dans un choc tête contre tête. Après avoir continué sa course comme si de rien n'était, Araujo s'effondre au sol. Intervention de l'ambulance et transport en urgence à l'hôpital le plus proche: le Barcelonais souffre d'une commotion cérébrale.

Araujo est donc resté à l'hôpital toute la nuit pour y passer des examens complémentaires et a pu en sortir ce mercredi. Le Barça n'a pas précisé quand l'Uruguayen pourrait faire son retour à la compétition. Les Blaugranas doivent jouer dimanche sur la pelouse de Getafe dans le cadre de la 37e journée de la Liga.