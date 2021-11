Mercato: le Barça aurait ciblé Cavani pour remplacer Agüero

Selon certains médias espagnols, le FC Barcelone s’intéresse à Edinson Cavani (34 ans) pour pallier l’absence de Sergio Aguero. L’attaquant de Manchester United est entré dans sa dernière année de contrat.

Edinson Cavani et le FC Barcelone ne se quittent plus. Déjà lancée l'été dernier, la rumeur d'un intérêt du club catalan pour l'attaquant uruguayen revient dans la presse espagnol. Les dirigeants catalans auraient ciblé son profil pour le mercato d’hiver, dans l’optique de se renforcer en l’absence de Sergio Agüero. Ce dernier sera éloigné des terrains au moins trois mois après son alerte cardiaque la semaine dernière. Il s’était tenu la poitrine en plein match avant d’être évacué à l’hôpital pour y passer des tests.

"Kun Agüero a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique du Dr. Josep Brugada, a indiqué le club en début de semaine. Il sera absent trois mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation."

Lacazette également cité

Edinson Cavani (34 ans) est lié avec Manchester United jusqu’en 2022. En Angleterre, El Matador a disputé huit matchs (1 but) cette saison et se contente souvent d’entrées en jeu. Les Catalans aimeraient trouver un accord avec les Red Devils pour que ces derniers libèrent leur joueur à moindre coût. Le principal intéressé devra accepter une importante baisse salariale.



Le Barça aurait d’autres alternatives pour se renforcer en attaque. Le nom d’Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal en juin prochain, est également cité, tout comme celui de Raheem Sterling, même si cette option sera bien plus onéreuse puisque l’Anglais est lié à Manchester City jusqu’en 2023.