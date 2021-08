Mercato: le Barça avance bien pour la prolongation de Dembélé

Selon le quotidien Mundo Deportivo, le FC Barcelone est proche de trouver un accord avec Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat, qui prendra fin en 2022. Les dirigeants catalans lui font à nouveau confiance après sa bonne saison.

Il était annoncé sur le départ il y a encore un an, considéré même comme indésirable. Et puis sa saison 2020-2021 a tout changé. Enfin épargné par les blessures, Ousmane Dembélé a pu enchaîner les matchs et enfin réaliser un exercice plein (30 matchs de Liga, six buts), ce qui lui a permis en parallèle de faire son retour en équipe de France et d'être retenu pour l'Euro. Ce retour au premier plan pousse désormais Joan Laporta, redevenu président du FC Barcelone en mars, à miser sur lui pour l’avenir. Selon les informations ce jeudi du quotidien Mundo Deportivo, les deux parties sont proches de trouver un accord pour une prolongation.

Koeman lui fait confiance

Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, l’ailier de 24 ans (27 sélections) pourrait rempiler pour trois saisons en Catalogne. Reste à s’entendre sur la question salariale, mais l’optimisme serait de rigueur dans ce dossier. Dembélé sait aussi qu’il a la confiance de Ronald Koeman, qui compte particulièrement sur lui après avoir perdu Lionel Messi, parti au PSG pour un nouveau défi. Du côté des dirigeants barcelonais, on estime également que l’ancien Rennais est l’un des rares joueurs au sein de l’effectif à pouvoir faire la différence sur une inspiration. Une fois remis sur pied, après avoir été opéré du genou droit fin juin, il sera en concurrence avec Ansu Fati, Memphis Depay, Antoine Griezmann ou encore Martin Braithwaite.

"Est-ce que je vais rester ? Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va passer", avait expliqué Dembélé début juin dans les colonnes de L'Equipe. Il semble maintenant bien parti pour poursuivre une aventure démarrée il y a quatre ans avec Barcelone, qui avait déboursé à l'époque 105 millions d'euros pour le faire venir du Borussia Dortmund, et ainsi remplacer Neymar, acheté par le PSG.

