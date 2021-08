Liga: "Il s'est vite adapté", Koeman et le Barça déjà sous le charme de Depay

Unique buteur du FC Barcelone lors du nul difficile face à l'Athletic Bilbao (1-1), samedi en Liga, Memphis Depay a été complimenté par son entraîneur Ronald Koeman et son coéquipier Antoine Griezmann.

Opposé à l’Athletic Bilbao dans le cadre de la 2e journée de Liga, le Barça s’en est très bien sorti, samedi soir. Les Blaugranas ont arraché le point du match nul (1-1), grâce à un but égalisateur magnifique de Memphis Depay à 15 minutes du terme, son premier sous ses nouvelles couleurs. Brillant en ce début de saison, le Néerlandais a une nouvelle fois surnagé tout au long du match, ce qui lui a valu de nombreuses louanges.

"C'est un grand joueur"

"Il a été important, surtout en deuxième période, il a cassé les lignes, il a été bon avec sa vitesse balle aux pieds, a abondé Ronald Koeman, son entraineur, en conférence de presse. Il a fait un grand match. C'est un grand joueur, c'est pour cela que nous l'avons recruté. Je le connais depuis que j'ai été sélectionneur (des Pays-Bas), et pour moi ce n'est pas une surprise. Il a marqué un grand but, sa dernière occasion (manquée) est vraiment dommage."

Depay n’est en effet pas passé loin de doubler la mise à la 86e, mais a vu sa frappe trop croisée passer à côté. "Il s'est très vite adapté à notre jeu, a poursuivi Koeman. Il est déjà très important pour nous. Quand tu arrives dans une équipe comme le Barça, il faut avoir de la personnalité pour t'imposer, car la pression est supérieure que dans d'autres clubs. Aujourd'hui, il a 27-28 ans, il est passé par Manchester United, par Lyon, je crois que c'est l'âge parfait pour venir montrer ses talents avec nous."

"Les adversaires peuvent avoir moins peur sans Messi"

Un avis partagé par ses coéquipiers, notamment Antoine Griezmann. "Memphis est un grand joueur, s’est emballé le Français, qui a disputé l’intégralité de la rencontre sur le côté droit, laissant l’axe à son nouveau coéquipier. Il va sûrement nous donner encore plus de joies." "C'est merveilleux de marquer un but, mais je suis déçu du résultat, a commenté le Néerlandais de son côté. Je ne peux pas vraiment en profiter parce que nous n'avons pas obtenu les trois points."

Dans la suite de sa conférence, Koeman s’est aussi confié sur les difficultés du Barça depuis le départ de Lionel Messi, alors que le club n’a pas montré son meilleur visage face à Bilbao. "Les adversaires peuvent avoir moins peur sans Leo, a-t-il reconnu. Et nous, des fois, on a perdu des ballons en première période où, s'il y avait eu Leo, on ne les aurait pas perdus. On le ressent (son départ), mais c'est comme cela, on ne peut pas le changer."