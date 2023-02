Mercato: le Barça convaincu de l’arrivée prochaine d’Araujo, recalé cet hiver pour 18 secondes

Le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, affiche un grand optimisme à propos de la signature prochaine de l'ailier de Los Angeles Galaxy, Julian Araujo. Le jeune Mexicain, qui devait intégrer l'équipe B du Barça, a été recalé à 18 secondes près, à cause d'un problème informatique à la fin du mercato d'hiver.

La notoriété de Julian Araujo, jeune ailier mexicain du Los Angeles Galaxy, a finalement explosé à cause d'un bug de la Fifa davantage qu'à travers ses prestations sur le terrain. Pour rappel, le joueur de 21 ans aurait dû signer au FC Barcelone dans le money-time du mercato d'hiver si une erreur informatique n’avait pas tout fait capoté à 18 secondes près.

Une boulette lourde de conséquence puisque Julian Araujo a dû retourner dans la formation de MLS. Elle n’est pas passée pour Joan Laporta pour qui la Fifa est responsable après avoir "rejeté un document."

Le Barça compte sur le TAS

Mateu Alemany, lui, est convaincu que Julian Araujo sera bientôt un joueur du Barça. Après avoir annoncé un recours devant le Tribunal arbitral du sport, le directeur du football du club catalan assure qu’une solution sera trouvée : "C’est un joueur qu’on suit depuis longtemps mais pour des raisons de circonstances, à cause d’un problème dans le système de la FIFA, il n’a pas été possible de conclure l’affaire, a-t-il déclaré, cité par Sport. Les fameuses 18 secondes. C’est un joueur qui est venu pour la deuxième équipe. Nous comptons sur lui et nous cherchons une solution, soit l’intégrer si le TAS accepte soit le laisser jouer dans un autre club pendant 5 mois et qu’il arrive cet été", conclut le dirigeant du Barça.