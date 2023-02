Le Barça pense à prolonger Dembélé et rejette la faute sur la FIFA pour l'échec du transfert de Julian Araujo

Joan Laporta était en conférence de presse ce jeudi pour s'exprimer sur le bilan financier du FC Barcelone. Le président du club catalan s'est notamment exprimé sur la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé et l'échec du transfert de Julian Araujo cet hiver.

Joan Laporta était en conférence de presse ce jeudi. Invité à réagir aux différents sujets entourant le Barça actuellement, le président de 60 ans a notamment évoqué le sportif. Le dossier Dembélé risque de revenir rapidement sur la table, seulement sept mois après le renouvellement de son contrat.

L'international français était libre de tout contrat en juillet dernier, puisque le Barça et le joueur avait mis plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de parvenir à un accord. C'est pourquoi le staff barcelonais préfère s'y prendre à l'avance cette fois-ci, à un an et demi de la fin de son contrat.

"Dembélé est heureux et nous sommes heureux. Nous l’apprécions et il est important pour cette équipe. C’est un joueur que nous aimons. Il est là jusqu'en 2024, il a un contrat en cours et nous voulons qu’il continue. Actuellement, il est blessé, mais d’après les nouvelles que j’ai, il est sur la bonne voie et a une attitude très positive."

Le président barcelonais met la faute sur la FIFA pour le transfert avorté de Julian Araujo

Les Blaugrana ont été moqués pour leur raté en fin de mercato: Julian Alvarez aurait dû être la dernière touche de l'effectif mais aussi la première recrue de l'hiver, à Barcelone. Un transfert enregistré quelques secondes trop tard.

La faute à la FIFA, selon Joan Laporta: "Julian Araujo est un joueur que l'on suit depuis longtemps et nous sommes intéressés. La FIFA a rejeté un document. C’est un footballeur que nous voulions recruter pour l'équipe réserve."