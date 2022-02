Mercato: le Barça devrait annoncer la signature d'Aubameyang ce mardi, Laporta ne cache pas sa joie

Le Barça devrait officialiser la signature de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) ce mardi. L'international gabonais aurait été libéré de son contrat par Arsenal, ce qui explique que le club catalan a pu boucler l'opération après la clôture du mercato.

Non, le Barça ne va pas être le dindon de la farce. Pas ce coup-ci. Alors que la signature de Pierre-Emerick Aubameyang était très attendue par nombre de supporters blaugranas, le club catalan n'a absolument rien officialisé lundi soir, avant la clôture du mercato hivernal. Mais la bonne nouvelle devrait vite arriver. Elle devrait même tomber ce mardi matin, si l'on en croit les médias espagnols comme Sport ou Mundo Deportivo.

En fait, Arsenal aurait accepté de libérer l'attaquant international gabonais (32 ans), qui n'avait pas donc pas besoin de signer avant minuit avec le Barça. Mais la signature a tout de même eu lieu dans la nuit, si l'on en croit les clichés qui ont fuité. Aubameyang devrait rejoindre le Barça pour une saison et demi, ou six mois plus une année optionnelle.

Laporta n'a pas caché sa satisfaction

Alors que de nombreuses caméras étaient postées sous les bureaux de la direction du Barça, l'ancien joueur de Saint-Etienne en est d'ailleurs sorti le sourire aux lèvres, et a levé son pouce, comme pour indiquer que tout était bouclé.

Mais l'image la plus surprenante est celle de Joan Laporta. Lui aussi interpellé par les médias en sortant des locaux, le président barcelonais a fait un grand signe du bras pour signifier sa joie. Autant dire que le doute n'est plus franchement permis...