Mercato: Aubameyang est arrivé à Barcelone, Arsenal d'accord pour un prêt

À quelques heures de la clôture du mercato hivernal, l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a atterri lundi midi à Barcelone où il pourrait être prêté jusqu’à la fin de saison. Écarté par Arteta, il n’a plus joué depuis près de deux mois.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait retrouver du temps de jeu et le FC Barcelone son nouvel attaquant. Quelques heures avant la fin du mercato hivernal, l'avant-centre gabonais est arrivé en Catalogne où il pourrait être prêté jusqu’à la fin de saison. Seul l’accord du Barça manque, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Quelques instants plus tôt, son homologue Gerard Romero avait annoncé son arrivée à Barcelone.

Mauvaise nouvelle pour Dembélé

Capitaine des Gunners jusque début décembre, Aubameyang s’était vu retirer son brassard avant d’être écarté du groupe par son entraîneur Mikel Arteta pour raisons disciplinaires. Son dernier match avec Arsenal remonte au 6 décembre et son dernier but a été inscrit le 22 octobre. Parti disputer la CAN, l’ancien Stéphanois était rentré plus tôt que prévu après une polémique et une infection au Covid-19. Ces dernières heures, la presse espagnole avait annoncé que son arrivée était conditionnée au départ d’Ousmane Dembélé.

Mais le joueur est bien arrivé à l’aéroport d’El Prat ce lundi matin. Un prêt dans le club blaugrana est dans les plans, ce qui pourrait le pousser à faire une croix sur une partie importante de son salaire, comme l’indiquait le média Sport. Son arrivée pourrait permettre à Xavi d’envoyer Dembélé en tribunes jusqu’à la fin de saison, deux jours après l’annonce du retour d’Adama Traoré pour renforcer une attaque suffocante.