Mercato: le Barça n'a pas renoncé à Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat, milieu défensif de la Fiorentina et du Maroc qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde, est toujours courtisé par le Barça qui espère l'arracher à ses concurrentes sur le fil.

Le Barça a jusqu’à minuit ce mardi pour ajouter un renfort à son effectif, ce qui semble difficile mais pas complètement exclu aux yeux de la presse espagnole. S’il ne devait y en avoir qu’un, ce serait le Marocain Sofyan Amrabat (26 ans), formidable avec le Maroc lors de la dernière Coupe du monde, assurent de concert Marca et Mundo Deportivo.

Le milieu défensif de la Fiorentina a brillé avec les Lions de l’Atlas au Qatar et a vu sa cote exploser, mais l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat ne serait pas si coûteuse. C’est justement ce que va tenter de négocier le club catalan dans les dernières heures de ce mercato hivernal.

La Fiorentina conserve la main

Né aux Pays-Bas, à Huizen, au sud-est d’Amsterdam, Amrabat a été formé à Utrecht avant de passer par Feyenoord et Bruges et d’exploser en Italie avec le Hellas Vérone. Il s’est engagé en 2020 en faveur de la Fiorentina. Pilier de l’entrejeu marocain tout au long de la compétition, infatigable récupérateur de ballons, Sofyan Amrabat n’a pas ménagé ses efforts pour conserver pour protéger les siens et conserver intacte l’imperméabilité de sa défense (un but encaissé avant les demi-finales).

Véritable révélation de la compétition à son poste, Sofyan Amrabat ne devrait pas s’éterniser à Florence. D’autres clubs (Atlético, Liverpool...), ont déjà fait savoir leur intérêt pour son profil et sa science tactique. Le Barça espère les doubler, mais la Fiorentina conserve la main et pourrait faire monter les enchères. Le contrat du joueur court jusqu'en 2024, avec une option d'un an supplémentaire. L'Observatoire du football CIES estime la valeur marchande de Sofyan Amrabat à 20 millions d'euros.