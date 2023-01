Coupe du monde: la France adversaire le plus faible du Maroc ? Regragui revient sur sa sortie remarquée

Walid Regragui a précisé ce lundi sa pensée concernant le niveau de jeu de l'équipe de France pendant la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Invité de l'After Foot sur RMC, le sélectionneur du Maroc a aussi évoqué le cas Didier Deschamps.

Tombeur de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal lors de la Coupe du monde 2022, le Maroc est devenu la première sélection africaine qualifiée pour les demi-finales de la compétition. Malgré leur parcours héroique, les Lions de l'Atlas ont finalement échoué aux portes de la finale contre l'équipe de France (2-0). Un adversaire que Walid Regragui a pourtant jugé comme le plus faible de la phase à élimination directe au Qatar. Invité de l'After Foot ce lundi, le sélectionneur marocain a précisé sa pensée concernant le niveau de jeu des Bleus.

"Je n'ai pas manqué de respect quand j'ai dit que, pour moi, quand on les a joué c'était l'équipe la moins forte de celles présentes dans la phase à élimination directe, a indiqué le technicien maroco-français sur RMC. C'est ce que j'ai ressenti sur ce match. Sur les trois matchs, j'ai ressenti que l'équipe avec le plus de certitudes c'était l'Espagne car ils savaient exactement quoi faire à la perte de balle ou quand ils avaient le ballon. Après, contre nous ils ont un peu manqué de profondeur."

Regragui salue le niveau de jeu de l'Espagne

Walid Regragui a ensuite rappelé pourquoi il avait aussi dit que l'Espagne lui avait semblé l'adversaire le plus costaud malgré sa désillusion contre les Lions de l'Atlas dès les huitièmes de finale. Selon le technicien, le fond de jeu est déjà très bon au sein de la Roja. Les protégés de Luis Enrique ont peut-être un peu sous-estimer l'équipe africaine. Une erreur que les Bleus, eux, n'ont pas fait quelques jours plus tard en demi-finale.

"Je pense que les Espagnols se sont dits qu'on allait finir par plier. Ils se sont réveillés pendant la prolongation en pensant aux tirs au but, a encore lancé le sélectionneur marocain. C'est l'erreur qu'ils ont fait contre nous mais ils ont des certitudes (dans le jeu). Le football des équipes nationales, ce n'est pas un football de club. [...] Je pense qu'ils vont apprendre de ce match-là pour l'avenir."

Regragui liste ses modèles

Premier sélectionneur africain à emmener son équipe parmi les quatre dernières équipes d'un Mondial, Walid Regragui a dévoilé ses sources d'inspirations dans le football moderne."

"Au début de ma carrière je me suis beaucoup identifié à Pep Guardiola quand il était au Barça. Forcément. Pour moi c'est le meilleur sur le plan du jeu et de la maîtrise, a estimé le sélectionneur du Maroc lors de son passage sur RMC. Même si le matériel qu'il a, c'est aussi fait pour cela. Concernant les idées de jeu, c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné la possession. J'aime bien Klopp sur ce qu'il a imposé ces dernières années en termes d'intensité. Je pique un peu à tout le monde."

"Deschamps a son style et il gagne avec"

Sans penser à mal lorsqu'il a jugé le niveau de jeu de l'équipe de France, Walid Regragui a ensuite rappelé tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps. Même si le natif de Corbeil-Essonnes possède d'autres entraîneurs que le patron des Bleus comme modèle.

"C'est le meilleur sélectionneur en terme de résultats. Après comme entraîneur... Deschamps a quand même fait une bonne carrière comme entraîneur. On ne va pas le dénigrer, il a quand même fait du bon boulot, a analysé l'entraîneur marocain dans l'After Foot. Après, il a son style et il gagne avec. Je respecte parce que l'on fait ce métier-là."

Et de conclure sur Didier Deschamps: "En sélection depuis qu'il a pris l'équipe de France, en termes de résultats, il a un bon bilan. Faire deux finales en Coupe du monde et faire une finale à l'Euro, peu de sélectionneurs peuvent s'en targuer. Surtout en Coupe du monde. Sur le plan du jeu, sur le plan du matériel, est-ce qu'il ne peut pas faire mieux? Je laisse la question. Moi, de l'extérieur, quand je vois ce qu'il fait au Mondial avec toutes les blessures et tous les absents, c'est pas mal."