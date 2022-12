Mercato: Amrabat très flatté par l'intérêt de l'Atético et du Barça, "un honneur"

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et la France ce mercredi (20h), Sofyan Amrabat s'est confié sur son avenir auprès du journal Marca. Le milieu de terrain a réagi à l'intérêt du Barça et de l'Atlético.

Du haut de ses 26 ans, Sofyan Amrabat vit les plus belles heures de sa carrière. Par son sens du combat, son endurance et sa faculté à casser les lignes, le milieu de terrain est l’un des tauliers de la sélection marocaine, qui s’apprête à affronter l’équipe de France en demi-finales de la Coupe du monde (20h).

Sur un plan personnel, l’infatigable récupérateur des Lions de l’Atlas a bien conscience que ses performances depuis le début du tournoi au Qatar sont remarquées. Pour lui, le prochain mercato pourrait être agité. Le FC Barcelone et l’Atlético auraient notamment un œil sur sa situation.

"J'ai beaucoup de respect pour mon club"

"C'est un grand honneur d'être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club, c'est une grande équipe. J'ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m'a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J'ai beaucoup de respect pour eux et pour le club", dit-il dans un entretien donné ce mercredi au journal Marca.

Passé notamment par les Pays-Bas (Utrecht, Feyenoord) et la Belgique (Club Bruges), il évolue depuis 2020 à la Fiorentina, où il est sous contrat jusqu’en 2024. "J'ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n'aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu'il a réalisé... Il entraîne l'Atlético depuis de nombreuses années. J'aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J'aime jouer de cette façon", ajoute-t-il lorsqu’il est relancé sur l’Atlético.

"Le championnat espagnol est l'un des meilleurs au monde. C'est aussi fort que la Premier League. L'Italie aussi. Peut-être qu'un jour je jouerai là-bas. J'ai 26 ans, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve." Il s’annonce radieux pour le Marocain.