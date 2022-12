France-Maroc: Amrabat révèle ce que Giroud lui a dit en plein match

Comme il l'a confié à Sofyan Amrabat, Olivier Giroud avait pour consigne de limiter au maximum l'influence du milieu de terrain marocain lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre les Lions de l'Atlas et l'équipe de France.

Il n’a pas eu son rendement habituel. Impressionnant lors des cinq premiers matchs joués par le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, au point d'être annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de l'Atlético, Sofyan Amrabat a été moins en vue mercredi lors de la défaite du Maroc face à l’équipe de France (2-0) en demi-finales.

Peut-être à cause de la fatigue accumulée depuis le début du tournoi. Les consignes tactiques mises en place par Didier Deschamps ont aussi eu leur importance. Pour tenter de limiter l’expression du milieu de terrain de la Fiorentina, et le gêner à la relance, le sélectionneur des Bleus avait visiblement demandé à Olivier Giroud de couper la relation entre les défenseurs marocains et Amrabat. A plusieurs reprises, le buteur de l'AC Milan s'est même retrouvé à défendre en marquage individuel.

La "mission" de Giroud

"Giroud m'a vraiment suivi partout au milieu. Je lui ai même dit : ‘Arrête !’ Mais il m’a dit qu'il avait reçu l’instruction de faire ça tout le match. Il a dit : ‘On m’a confié cette mission.’ C’était difficile", a raconté Amrabat auprès du média néerlandais NOS. Plus globalement, cette défaite a laissé un goût "amer" à l’ancien joueur du Feyenoord, surtout déçu d’avoir encaissé dès la 5e minute "un but stupide" sur la demi-volée de Théo Hernandez après une frappe contrée de Kylian Mbappé.

"Dès le début du match, ils nous ont laissé le ballon, ce qui est plutôt un compliment. Avec un but d’avance, c’est plus confortable de jouer. Ce 1-0 a fait le jeu des Français. Ensuite, ils ont mis tellement de vitesse devant… Mais on doit être fier d’avoir affronté le champion du monde en titre. On a vraiment tout donné. Quand on regardera en arrière, on réalisera ce qu’on a fait. Même si c’est particulièrement douloureux quand tu te retrouves si proche (du titre)", a-t-il développé.

Le tournoi du Maroc n’est pas pour autant fini. Il reste aux hommes de Walid Regragui un dernier match à disputer samedi contre la Croatie (16h) pour tenter de décrocher la troisième place. La finale entre la France et l'Argentine aura lieu dimanche (16h).