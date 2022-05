Mercato: le Barça prêt à se séparer de trois joueurs pour Ruben Neves

D'après Sport, le FC Barcelone aimerait signer Ruben Neves pour se renforcer au milieu de terrain. Pour faire baisser le prix de la transaction, le club catalan pourrait proposer jusqu'à trois joueurs à Wolverhampton.

Le FC Barcelone veut se renforcer au milieu. Selon Sport, le club catalan aurait plusieurs cibles pour trouver une doublure à Sergio Busquets et l'option la plus probable se nomme Ruben Neves, qui évolue actuellement à Wolverhampton. La direction blaugrana dispose de bonnes relations avec Jorge Mendes, l'agent du Portugais.

Les Wolves attendraient plus de 50 millions d'euros pour Ruben Neves mais pourraient aussi se laisser séduire par plusieurs joueurs en échange. Le Barça aurait l'intention d'inclure Oscar Mingueza, Riqui Puig et Nico Gonzalez. Les deux premiers sont en tout cas sur le départ et le dernier, aussi représenté par Mendes, a besoin de temps de jeu selon Xavi, qui veut le prêter.

Quelques clubs anglais comme Arsenal et Manchester United surveilleraient aussi Ruben Neves, qui aurait donné malgré tout sa préférence à Barcelone. Arrivé en provenance du FC Porto en 2017 contre 17 millions d'euros, Ruben Neves a cinq ans plus tard un nouveau statut et une meilleure valeur marchande. Le milieu défensif de 25 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024.

Wolverhampton, conseillé par Jorge Mendes, et le FC Barcelone ont déjà réalisé plusieurs opérations sur le mercato ces dernières années à l'image de Nelson Semedo, Adama Traoré ou Francisco Trincao. En cas d'échec dans les négociations, le FC Barcelone se tournera certainement vers Martín Zubimendi, le milieu basque de la Real Sociedad.