Mercato: la somme délirante réclamée par Wolverhampton pour Ruben Neves

En conférence de presse, Bruno Lage, l'entraîneur de Wolverhampton, a abordé les attentes de ses dirigeants pour Ruben Neves. Ceux-ci réclament plus de 100 millions d'euros pour laisser partir leur milieu défensif.

Pour quiconque souhaiterait recruter Ruben Neves lors du prochain mercato, il faudra faire sauter la banque. En conférence de presse, Bruno Lage, l'entraîneur de Wolverhampton a indiqué le montant fixé par ses dirigeants pour l'international portugais de 25 ans.

Bruno Lage veut garder Ruben Neves

Arrivé en provenance du FC Porto en 2017 contre 17 millions d'euros, Ruben Neves rapporterait cinq ans plus tard bien plus aux Wolves, alors que le milieu défensif est sous contrat jusqu'en juin 2024. "Nous devons être prêts à tout. Un joueur comme Ruben Neves a une valeur de 100 millions (de livres sterling, soit 118 millions d'euros NDLR). Tout peut arriver, pas seulement avec Ruben", a indiqué Bruno Lage.

La presse anglaise spécule sur un intérêt de Manchester United, Arsenal et Tottenham pour Ruben Neves. "Nous devons nous attendre à une offre mais nous n'avons rien, a poursuivi Bruno Lage. Pour moi c'est clair: je veux travailler avec Ruben. Et si vous lui demandez s'il veut travailler aussi avec moi, il vous dira oui. Mais c'est le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain (...) Il peut nous donner une autre dimension. C'est un grand joueur et notre premier choix pour ce poste."

Les Wolves se classent huitième au classement de Premier League après 33 journées et Ruben Neves n'est pas étranger à cette bonne position, lui qui a participé à 31 rencontres cette saison, pour 4 buts et 2 passes décisives. Une blessure au genou a néanmoins écarté le joueur ces dernières semaines.