Mercato: Arsenal pense à un nouveau contrat pour Saliba, ça se complique pour l'OM

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal aimerait garder William Saliba la saison prochaine et témoigner sa confiance envers le joueur avec une prolongation de contrat. Le défenseur était prêté cette saison à l'OM, qui espérait le garder.

Pour l'OM, ce serait forcément une perte. Prêté cette saison par Arsenal au club phocéen, William Saliba va revenir cet été à Londres. Si le patron de la défense marseillaise cette saison a indiqué aux dirigeants olympiens son envie de rester, les Gunners auraient l'ambition de garder le Français.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal considère William Saliba comme un joueur important pour le présent et le futur. Mikel Arteta et le directeur sportif Edu souhaiteraient que William Saliba soit un membre de l'équipe la saison prochaine. La direction devrait également envisager prochainement des discussions pour un nouveau contrat pour le joueur de 21 ans.

"On respecte son club, on doit remercier Arsenal", a déclaré Longoria

De son côté, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, a fait de William Saliba une priorité pour le prochain exercice. Contrairement à Arsenal, Marseille disputera la prochaine Ligue des champions. "Saliba sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté de ce qu’on peut faire, quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal, a commenté le président de l'OM, Pablo Longoria, lors de Rothen s'enflamme sur RMC ce mercredi. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il y a la volonté du joueur, il y a la volonté du club, mais il faut respecter Arsenal."

Samedi dernier, après la victoire face à Strasbourg, William Saliba n'a pas caché qu'il aimerait bien revenir à l'OM. A l'été 2019, Arsenal avait débauché le joueur en provenance de Saint-Etienne, contre 30 millions d'euros. Prêté à plusieurs reprises depuis, Saliba reste sur la meilleure saison de sa carrière, à 21 ans.

Reste à savoir si l'OM pourrait mettre ce prix, voire plus, pour récupérer Saliba. "Je ne parle pas de chiffres, ni de prix. Il existe différentes stratégies,différentes façons de conclure des opérations. Il faut surtout tomber d’accord s’il y a des possibilités de pouvoir avancer, a répondu Longoria sur une potentielle opération. En France, je me rends compte qu’on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d’un prix fixe de transfert. Parce que ce n’est pas la même chose que de payer 60 millions d'euros en cash ou 60 millions d’euros en six ou sept ans."