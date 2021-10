Mercato: le Barça serait attentif pour Onana, pourtant annoncé à l'Inter

Bien qu'il soit proche de s'engager en faveur de l'Inter, selon la Gazzetta, le Barça continue de surveiller la situation du gardien camerounais de l'Ajax Amsterdam, d'après les informations de Mundo Deportivo.

Annoncé très proche de l’OL cet été, André Onana (25 ans) n’a jamais semblé aussi loin du club rhodanien. Les négociations avec le gardien de l’Ajax Amsterdam avaient échoué en juillet, et d’autres clubs sont depuis entrés dans la course. Selon Mundo Deportivo, le Barça a déjà sondé le gardien à plusieurs reprises. Le géant catalan n’est pas seul sur le dossier cependant, l’Inter a pris de l’avance. En Italie, la Gazzetta parle d’un accord verbal, et considère son transfert chez les Nerazzurri comme acquis.

Le Barça a tenté le coup l'été dernier

L’entourage du joueur dément auprès de Mundo Deportivo et assure que le joueur n’a donné le oui définitif à personne, préférant attendre d’avoir toutes les proposition sur la table pour prendre sa décision. L'international camerounais arrive en fin de contrat avec le club néerlandais de l’Ajax Amsterdam, et sera libre de négocier ouvertement son avenir à partir du 1er janvier, dans quelques mois seulement.

En raison de son passé dans l'académie des jeunes du Barça, la Masia, où il a passé cinq saisons, le club catalan est une option qui attire le Camerounais, séduit par l’idée de jouer en Espagne ou en Italie. Mais il attend de connaître le projet sportif. La signature du gardien ajacide était déjà envisagée l’été dernier par la direction du Barça.

Plus précisément dans les 48 heures précédant la clôture du marché des transferts, indique Mundo Deportivo. Un échange à trois avec l'Ajax et Villarreal a été étudié, puis finalement abandonné en raison de la complexité du montage. Neto intéressait l'équipe d’Unai Emery, Asenjo l'Ajax et Onana le Barça. Trop difficile à mener, l'opération mêlant plusieurs acteurs a finalement échoué.