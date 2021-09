Ajax: toujours suspendu pour dopage, Onana va retrouver l’entraînement

Suspendu jusqu’au 4 novembre après avoir été testé positif à un produit dopant, André Onana pourra à nouveau s’entraîner avec l’Ajax Amsterdam à partir de samedi. Mais l’avenir du gardien camerounais, en contact avancé avec l’OL cet été, semble se dessiner loin d’Amsterdam.

Doucement mais sûrement, André Onana entrevoit le bout du tunnel. Suspendu depuis février dernier et jusqu’au 4 novembre après avoir été testé positif à un produit dopant – initialement écarté des pelouses pour un an, sa sentence réduite en appel par le TAS à neuf mois –, le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam va pouvoir s’entraîner à nouveau avec ses coéquipiers.

Alors qu’il sera autorisé à retrouver le chemin de l’entraînement deux mois avant la fin de sa suspension, le portier ciblé par l’Olympique lyonnais cet été a été invité par son club à retrouver le groupe néerlandais à partir du 4 septembre, soit samedi. "Nous avons décidé qu’André reprendra l’entraînement des gardiens et les séances d’entraînement de l’équipe avec l’Ajax", a expliqué son directeur sportif Marc Overmars dans un communiqué publié ce jeudi sur le site du club.

"La question est de savoir s’il gagnera une place dans l’équipe première à long terme"

Si cette perspective doit sûrement faire plaisir à André Onana, dans ce même communiqué, le dirigeant de l’Ajax Amsterdam semble toutefois tranquillement acter la fin de l’aventure du Camerounais de 25 ans dans la capitale néerlandaise. "La question, pour l’instant, est de savoir s’il gagnera une place dans l’équipe première à long terme, poursuit Overmars. Nous avons maintenant tourné la page sans lui et avons recruté deux gardiens pendant sa suspension. Un gardien expérimenté et un autre talentueux, ce dernier étant tourné vers l’avenir. L’équipe a déjà commencé la saison et est en train de se constituer un groupe."

>> Toutes les dernières infos mercato en DIRECT

Durant le mercato estival, l’Ajax Amsterdam s’est en effet offert deux nouveaux portiers néerlandais: le prometteur Jay Gorter (21 ans), débauché du Go Ahaed Eagles contre un million d’euros, et l’expérimenté Remko Pasveer (37 ans), arrivé libre. Les deux ont été placés derrière Maarten Stekelenburg (38 ans), numéro 1 depuis la suspension d’Onana, dans la hiérarchie des gardiens ajacides lors des trois premières rencontres de la saison d’Eredivisie.