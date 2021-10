Mercato: courtisé par Lyon l’été dernier, Onana va signer avec l’Inter

Selon la Gazzetta dello Sport, André Onana (25 ans), gardien de l’Ajax Amsterdam, va s’engager avec l’Inter Milan l’été prochain à la fin de son contrat avec le club néerlandais. Lyon avait tenté de le recruter l’été dernier.

André Onana (25 ans) sera le nouveau gardien de l’Inter Milan. La Gazzetta dello Sport annonce la nouvelle avec assurance, ce mardi matin. En fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam à l’issue de la saison, le joueur se serait déjà mis d’accord avec le club lombard avec lequel il pourra signer son contrat en février prochain. L’international camerounais formé au FC Barcelone avait participé à l’épopée de l’Ajax jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions lors de la saison 2018-2019 (défaite face à Tottenham au terme d’un incroyable retournement de situation).

L’été dernier, Peter Bosz (qui l'a entraîné pendant un an à l'Ajax, en 2016-2017) avait tenté de le faire venir à Lyon et le conseiller du joueur avait même confirmé des pourparlers avec le club rhodanien qui avait proposé une indemnité de six millions d’euros. Mais l’affaire avait finalement capoté en raison de l’intérêt de plusieurs autres clubs. Des intermédiaires se seraient aussi greffés au dossier pour lui promettre une belle prime à la signature s’il signait en janvier. Solution qu’il semble avoir privilégiée puisqu’il s’engagera libre avec l’Inter.

Il arrivera en Lombardie pour concurrencer ou prendre la succession de Samir Handanovic (37 ans), en fin de contrat l’été prochain mais qui pourrait prolonger. Le Slovène, actuel capitaine de l'équipe et présent au club depuis 2012, dispose d’une grosse cote d’amour chez les supporters milanais.

Onana, lui, est actuellement suspendu pour dopage. Il avait écopé d’une sanction d’un an en février dernier après un test positif à un produit interdit. Sa sanction a été allégée à neuf mois par le tribunal arbitral du sport (TAS) qui l’autorise à reprendre la compétition le 4 novembre prochain. Onana s’était défendu en indiquant avoir "confondu un médicament contenant un produit interdit par l’Agence mondiale anti-dopage pour une simple aspirine". "Ce médicament avait été prescrit à ma petite amie et je l’ai pris par mégarde pour de l’aspirine car l’emballage est presque identique et je le regrette", avait-il ajouté. Après les incertitudes sur son avenir l’été dernier, Onana a été autorisé à reprendre l’entraînement avec ses partenaires de l’Ajax début septembre.