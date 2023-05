Mercato: Arteta fait le forcing pour recruter Gündogan à Arsenal

Ilkay Gündogan, en fin de contrat avec Manchester City à la fin de la saison, serait dans le viseur d’Arsenal. Selon The Athletic, Mikel Arteta, qui l’a côtoyé lors de son passage chez les Skyblues, en a fait sa priorité en cas de départ de Granit Xhaka.

Et si Ilkay Gündogan poursuivait son aventure en Angleterre ? En fin de contrat avec Manchester City à la fin de la saison, le milieu de terrain de 32 ans est depuis plusieurs semaines annoncé avec insistance du côté du Barça. Mais les Catalans ne sont pas seuls sur le dossier.

Selon The Athletic, Mikel Arteta fait le forcing pour faire venir Gündogan à Arsenal. Le technicien espagnol, qui a côtoyé l'Allemand lors de son passage en tant qu'adjoint à City (2016-2019), estime qu'il serait le profil idéal pour remplacer Granit Xhaka, annoncé sur le départ par plusieurs médias anglais.

Rice et Mount également dans le viseur d'Arsenal

Selon Sport, le Barça est toujours sur le coup et les dirigeants catalans restent confiants. Une proposition de deux saisons plus une en option a déjà été formulée par le club Blaugrana. Si un accord verbal existerait entre les deux parties, rien n’a pour l’instant été signé, ce qui permet aux Gunners de toujours espérer dans ce dossier.

The Athletic rapporte par ailleurs qu’Arsenal est déterminé à faire venir Declan Rice (West Ham) et Mason Mount (Chelsea) lors du prochain mercato estival, les deux joueurs n’ayant plus qu’une saison dans leur contrat. Alors que les Gunners ont officiellement laissé filer le titre à Manchester City ce week-end, les grandes manoeuvres ont d’ores et déjà commencé en vue de la saison prochaine.