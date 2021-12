Mercato: le Barça sur le point de rompre le prêt de Yusuf Demir

Considéré comme un talent prometteur au Rapid Vienne, Yusuf Demir avait rejoint l’été dernier le FC Barcelone dans l’espoir de franchir un cap. Mais l’attaquant devrait quitter les Catalans. D'après Sport, le club a prévu de casser le prêt avec option d’achat de l’Autrichien.

Considéré comme un talent au futur très prometteur lors de son arrivée au FC Barcelone dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, l’aventure de Yusuf Demir (18 ans) n’a pas eu le succès recherché. Si Ronald Koeman a souvent lancé l’attaquant lorsqu’il était au poste d’entraîneur, l’Autrichien ne connaît pas la même réussite depuis la venue de Xavi sur le banc de touche.

Au total, Demir ne compte que six petits matchs de championnat et n’a marqué aucun but. Désireux de faire de la place dans leur effectif, les Barcelonais ont prévu, selon Sport, de casser le prêt du joueur de 18 ans dès le mois de janvier. Pour rappel, l’option d’achat était fixée à 10 millions d'euros. Avec la volonté des dirigeants d’enclencher un nouveau cycle avec des grands joueurs l’été prochain, il était peu probable de voir cette option d’achat être levée.

L’Allemagne comme point de chute

Heureusement pour l’ailier, les pistes ne manquent pas. Le média catalan affirme que de nombreuses formations de Bundesliga sont intéressés par le profil de Demir. Le Borussia Dortmund, l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen le suivent depuis un moment.

Après une expérience contrastée en Espagne, un rebond en Allemagne, où les attaquants sont souvent valorisés, pourrait permettre à l’ancien du Rapid Vienne de développer son talent et justifier son surnom de "Messi autrichien".