Mercato: le Barça s’offre le grand espoir autrichien Yusuf Demir

En proie à des difficultés financières, le Barça cherche à recruter malin lors du mercato estival. Le club catalan a confirmé ce vendredi l’arrivée de Yusuf Demir (18 ans), présenté comme un grand espoir du football autrichien.

Au Barça, on n’a pas de pétrole mais on a des idées. A l’heure où l’avenir d’Antoine Griezmann et de plusieurs autres joueurs de l’équipe première demeurent incertains, le club catalan reste à l’affût de jolis coups lors du mercato estival. Soucieuse de dégraisser sa masse salariale et de réaliser plusieurs ventes d’ici la fin de l’été, la direction blaugrana prépare aussi le futur à moyen et long terme.

A l’image de l’ancien joueur du PSG Kays Ruiz-Atil, de retour en Catalogne, le Barça a officialisé ce vendredi l’arrivée de Yusuf Demir, talentueux gauche de 18 ans, qui évoluera dans un premier temps avec l’équipe B en troisième division espagnole.

"Pendant huit ans, j'ai pu tout apprendre et me développer au Rapid. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai prolongé mon contrat d'un an. Je suis incroyablement reconnaissant envers chaque superviseur, chaque joueur et tout le monde, s’est réjoui l’intéressé dans des propos relayés par le site 90 minutes. Avec le transfert au FC Barcelone, c’est un immense rêve d'enfant qui devient réalité. Je vais rejoindre mon club préféré et le plus grand club du monde. Je suis venu au Rapid quand j'étais un petit enfant avec de grands rêves et je suis maintenant un garçon incroyablement reconnaissant."

Une option d’achat à 10 M€

A l’inverse de Kays Ruiz-Atil, recruté à la fin de son contrat avec le PSG, Yusuf Demir arrive dans le cadre d’un prêt d’un an. Dans son communiqué pour officialiser l’arrivée de l’Autrichien, le Barça confirme les modalités de cet accord. Outre un prêt payant estimé à 500.000 euros, le club blaugrana pourra recruter le prodige d’origine turque (par ses parents) moyennant un chèque de dix millions d’euros.

Plus jeune joueur du Rapid lancé en championnat, le milieu offensif autrichien fait partie des grands espoirs de sa génération. Titulaire en 2020-2021 avec le Rapid Vienne, Yusuf Demir a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues.

Une saison couronnée par une première sélection avec l’Autriche, face au Iles Féroé, en mars dernier lors des éliminatoires du Mondial 2022. Jugé comme très prometteur, le néo-international n’a toutefois pas été retenu pour disputer l’Euro 2021 avec la sélection autrichienne.

C’est désormais en Catalogne qu’il développera son potentiel. Du côté des dirigeants du Barça, on espère avoir signé un pari gagnant avec une recrue porteuse d'espoirs.