Mercato: Xavi ferme la porte à un retour de Neymar au Barça

Xavi s’est dit surpris d’entendre la rumeur d’un possible retour de Neymar (31 ans) au FC Barcelone. L’entraîneur catalan assure que le milieu offensif du PSG n’entre pas dans ses plans de recrutement.

Xavi est un peu tombé des nues en apprenant la nouvelle rumeur du jour au Barça. Le journal Sport assurait ce jeudi matin que l’attaquant du PSG avait été proposé à Barcelone pour un potentiel retour après son départ en 2017. Le quotidien affirmait que le Brésilien serait heureux de revenir et même prêt à baisser son salaire. Des informations visiblement bien loin des aspirations de Xavi sur le marché des transferts.

"Il n’est pas dans les plans"

Invité à réagir à cette rumeur dans l’émission Jijantes FC, l’entraîneur catalan a un peu écarquillé les yeux. "C’est une surprise, a-t-il répondu. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms (des cibles, ndlr) sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table."

Après avoir longtemps fait la cour à Lionel Messi, Xavi n’a jamais évoqué publiquement son souhait de voir revenir Neymar, dont il assure être proche. Le Catalan a érigé trois priorités lors du mercato: un deuxième attaquant, un milieu de terrain pour pallier le départ de Sergio Busquets ainsi qu’un ailier. Il a récemment confié particulièrement apprécier Bernardo Silva, milieu de terrain de Manchester City, également dans le viseur du PSG.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le Top de l'After Foot : Messi n'était pas heureux à Paris, est-ce choquant ? – 07/06 11:05

Sous contrat jusqu’en 2025 (plus une année en option) avec le PSG, Neymar est, lui, poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG. Et le joueur n’est plus fermé à un départ. Son nom est régulièrement cité du côté de l’Angleterre (Manchester United, Chelsea, Newcastle). Il aurait également reçu un appel de Pep Guardiola, manager de Manchester City, pour s’enquérir de sa situation.